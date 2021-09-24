В ВОЗ представили новые рекомендации по лечению COVID-19 24.09.2021, 14:43

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Методы касаются двух групп пациентов.

Специалисты ВОЗ одобрили проведение лечения от COVID-19 моноклональными антителами.

Отмечается, что данный метод лечения COVID-19 рекомендуется применять преимущественно в отношении тяжелобольных или пациентов, у которых не выработались антитела в процессе вакцинации.

Об этом сообщает журнал BMJ.

В ВОЗ сообщают о целесообразности использования в таких случаях двух моноклональных антител – казиривимаба и имдевимаба, при совместном использовании которых, за счет их атаки на спайковый белок коронавируса SARS-CoV-2, инфицирование клеток прекращается.

Специалисты отмечают, что лечение антителами снижает риск попадания в больницу, а также сокращает длительность симптомов COVID-19 у пациентов, имеющих высокий риск заболеть в тяжелой форме.

По результатам проведенных исследований, данные антитела необходимо применять, в первую очередь, в отношении тяжелобольных COVID-19, находящихся в критическом состоянии и нуждающихся в подключении к аппаратам ИВЛ.

Для других групп пациентов, по мнению экспертов, такое лечение вряд ли будет эффективным.

Однако для его проведения необходимо массовое применение серологических экспресс-тестов.

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