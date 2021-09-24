В Минском районе не хватает дров и торфа на зиму 4 24.09.2021, 14:57

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Власти боятся недовольства сельчан.

Комитет государственного контроля по Минской области забил тревогу из-за провала по обеспечению населения торфяным и древесным топливом на предстоящий отопительный сезон, сообщает telegraf.by.

В КГК отметили, что на 30 августа в 17 филиалах «Миноблтоплива» было в наличии только 462 т торфобрикета и 5685 куб.м дров, которыми можно удовлетворить лишь 7,6% и 32% заявок населения соответственно. На конец августа торфобрикетов не было в Березинском и Пуховичском филиалах. Дров в Березинском филиале хватало для выполнения 51 из 275 заявок, в Дзержинском – 99 из 255, в Пуховичском – 108 из 210, в Молодечненском – 44 из 91, в Червенском – 22 из 208 и т.д.

«Наличие очередей вызывает обоснованное недовольство жителей, поскольку они вынуждены прибегать к услугам частных организаций. Однако не все граждане имеют возможность приобретать топливо по коммерческим ценам», — заявили в КГК.

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