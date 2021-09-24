Медики рассказали, как побороть тягу к вредной еде 2 24.09.2021, 15:03

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У специалистов есть несколько советов.

Тяга к еде часто является результатом неблагоприятных пищевых привычек.

Сладости, чипсы, картофель фри: широко распространена тяга к нездоровой пище. Те, кто им уступает (слишком часто), быстро заметят, как прибавляются лишние килограммы. Таким образом, предотвращение тяги к еде может помочь избежать или сбросить лишний вес. Важно поддерживать постоянный уровень сахара в крови. У специалистов есть несколько советов, как это сделать, об этом пишет Нeilpraxisnet.

Когда пересыхает во рту и бурчит живот, запасы энергии обычно истощаются. При голоде организм дает нам сигнал о том, что ему срочно нужны питательные вещества. С другой стороны, тяга к сладкой, соленой или жирной пище имеет другие причины. Сладости делают еще хуже. Избежать тяги к еде легко, следуя нескольким простым советам.

Тяга к еде часто является результатом неблагоприятных пищевых привычек. Обычно их можно легко предотвратить с помощью правильных продуктов. Цельнозерновые продукты, орехи и фрукты помогают надолго поддерживать уровень сахара в крови в равновесии и, таким образом, избегать переедания.

С другой стороны, сладости, печенье или пирожные вызывают быстрое повышение уровня сахара в крови и такое же быстрое падение снова - в результате возникает следующий приступ тяги.

Небольшие порции еды, маленькие тарелки и достаточно времени, чтобы поесть, - это еще одни уловки, позволяющие осознанно наслаждаться и лучше насытиться.

Диетолог Анна Тейлор из престижной клиники Кливленда (США) опубликовала еще один совет, как избежать пристрастия к еде: следует избегать пропусков приема пищи или длительного перерыва между приемами пищи. «Это приводит к сильным мукам голода, которые заставляют вас жаждать чего-нибудь сладкого или соленого, что вы можете достать», - объясняет Тейлор.

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