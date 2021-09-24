Кто виноват, что белорусы не хотят прививаться? 8 24.09.2021, 15:08

2,822

Цифры умалчиваются, а лозунги не убеждают.

В страну пришла четвертая волна коронавируса – об этом в начале третьей декады сентября официально заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, пишет «Салiдарнасць».

Произошло это после того, как несколько дней статистика Минздрава констатировала антирекорд по суточной заболеваемости – свыше 1960 заболевших за день, больше, чем на пике эпидемии в декабре 2020–январе 2021-го. Притом сами белорусы сообщали о невиданных очередях в поликлиниках и большом количестве больных еще раньше, опередив министерскую статистику.

Министр, кстати, упрекнул сограждан в том, что белорусы не подходят к вакцинации осознанно – по его словам, среди «тяжелых» пациентов, которых он лично опросил в больнице, «вакцинированных людей практически нет».

Здесь, во-первых, обращает на себя внимание оговорка «практически» (так, по словам предыдущего министра здравоохранения, а ныне главы Гродненской области Владимира Караника, только среди тяжелых больных в регионе вакцинированных 3,2%). При этом, согласно официальным данным, полный курс вакцинации

А во-вторых, в сложившейся ситуации во многом Минздраву приходится пенять на себя. Если заиграться в «секретность» со статистикой по коронавирусу – прекратить проводить брифинги для журналистов с весны прошлого года, лукавить с цифрами по смертности, путаться в собственных данных настолько, чтобы оказалось, что выписанных больше, чем заболевших – доверие населения, естественно, будет снижаться. Вплоть до прямо противоположного эффекта.

Вот и теперь Дмитрий Пиневич заявляет, что «с эпидемической точки зрения вакцина Pfizer ничем не лучше, чем имеющиеся в стране» (в Беларуси на данный момент можно привиться российским «Спутник V», белорусской вариацией «Спутник Лайт» и китайской Sinopharm, причем последняя в количестве 1,5 млн доз поступила в страну лишь в начале сентября). А необходима она, мол, исключительно тем, кто планирует выехать за границу в те страны, где «Спутник» или китайская вакцина не признаются. И поэтому о необходимости Pfizer чиновники от медицины спрашивают... не белорусов, а турфирмы.

Но дело в том, что в настоящее время ВОЗ одобрила всего 7 вакцин, и «Спутник V» сейчас не входит в их число, его сертификация приостановлена до устранения нарушений производителем. А до сентября у белорусов был выбор фактически между «Спутником» и «Спутником».

В итоге цифры вакцинации говорят сами за себя: согласно свежим данным Минздрава, полный курс прививок от covid-19 в Беларуси прошли почти 1,55 миллиона человек – это лишь 16,5% от всего населения страны. По сравнению с Россией (28,6%), Литвой (60%), Польшей (51%) мы обгоняем только Украину (12%), но вряд ли это повод для гордости.

В чем причина?

Медиааналитик Михаил Дорошевич, исполнительный директор исследовательского центра Baltic Internet Policy Initiative, опубликовал показательную статистику – результаты опроса об отношении к вакцинам против covid-19 белорусской интернет-аудитории в возрасте 18-74 года в августе 2021-го.

Из опрошенных примерно треть уже болели коронавирусом, почти половина (49%) не болели, остальные затруднились ответить. Вакцинировались при этом всего 14%, готовы это сделать – 23%, не готовы – 59%. При этом люди старше 55 лет, независимо от пола и региона, черпают информацию из ТВ-программ, прислушиваются к советам врачей и больше склонны пройти вакцинацию, а те, кто помоложе, сравнивают разные интернет-источники информации и настроены более критично.

И речь не про надежду «на авось», как утверждал министр здравоохранения, а о возможности выбора и доверия к тем или иным вакцинам. Так, 61% опрошенных опасается побочных эффектов после применения вакцины, но также среди самых частых причин отказа от прививок – недоверие к имеющимся вакцинам или к вакцине вообще; убеждение, что вакцина не защитит от новых штаммов болезни; недоверие к властям Беларуси.

Очень многое, напоминает медиааналитик, зависит от стратегии коммуникации властей с гражданами. Если с завидной частотой, особенно в государственных медиа, рассказывать только о побочных эффектах определенных вакцин и откровенно лоббировать другие, уровень недоверия будет почти одинаково высоким для всех альтернатив.

– Интегрированная коммуникация была выстроена не в пользу рекомендованных ВОЗ вакцин, в результате это сказывается на общей кампании по вакцинации, – отмечает эксперт.

А если, опять же, вспомнить, как долго на государственном уровне отрицались масштабы пандемии («вирус видишь?»), а сам коронавирус правитель именовал не иначе, как «психозом, от которого люди опускают руки». Как предлагались самые абсурдные способы борьбы с коронавирусом, вплоть до бани и белых козочек (что было бы смешно, если бы реальный уровень смертности от covid-19, по оценкам экспертов, не превышал официальный в 14-17 раз).

Как игнорировалось либо отрицалось чиновниками мнение практикующих врачей, многие из которых работали в «красной зоне» без достаточного количества средств индивидуальной защиты.

Витебский врач-реаниматолог Владимир Мартов, с которым не продлили контракт в больнице в том числе за публичный рассказ о ситуации с коронавирусом, говорит, что и сейчас самые важные вопросы в связи с четвертой волной остались за рамками прямой линии чиновников и Минздарва по коронавирусу – «цифры умалчиваются, а лозунги не убеждают».

Как Беларусь отказалась от строгих карантинных мер в пользу ограничений массовых мероприятий, из которых постоянно делают исключения для госпраздников и провластных акций, и масочного режима, за соблюдение которого так и нет достаточного контроля. Как часто вместо рекомендаций влиятельных людей звучали бодрые заверения о том, что «эту заразу мы победили» (причем многократно).

В общем, если суммировать все до сих пор не признанные ошибки и просчеты, то руководству Минздрава, как, впрочем, и руководству страны, чтобы найти виноватых, нужно лишь посмотреть в зеркало.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».