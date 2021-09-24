В Украине сожгли 15 тысяч пачек контрабандных сигарет из Беларуси: видеофакт

В Украине сожгли 15 тысяч пачек контрабандных сигарет из Беларуси: видеофакт2
- 24.09.2021, 15:16
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Это произошло на одном из предприятий города Ровно.
В украинском Ровно уничтожили партию контрабандных белорусских сигарет, задержанных в июне на белорусско-украинской границе.
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, это произошло на одном из ровенских предприятий в присутствии представителей фискальных органов. Украинцы сожгли 15 тысяч пачек сигаретной контрабанды.
Кстати, в течение последнего месяца украинские пограничники пресекли несколько попыток сигаретной контрабанды из Беларуси: 16 сентября были задержаны 7 тысяч пачек, 20-го — 2,5 тысячи, 23 сентября была задержана партия сигарет на 4 тысяч долларов.