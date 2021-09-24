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В России «пермский стрелок» пришел в сознание

  • 24.09.2021, 15:29
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В России «пермский стрелок» пришел в сознание

Он заявил, что ничего не помнит о нападении на университет.

В России восемнадцатилетний Тимур Бекмансуров, устроивший 20 сентября стрельбу в Пермском университете, пришел в сознание и заявил, что ничего не помнит о произошедшем — у него амнезия, сообщает znak.com.

О том, что Бекмансуров пришел в себя и находится сейчас в сознании, сегодня на брифинге для журналистов сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Она добавила, что состояние стрелка, который пока находится в Пермской краевой клинической больнице, продолжает оставаться стабильно тяжелым.

Восемнадцатилетний Тимур Бекмансуров устроил бойню в Пермском университете 20 сентября примерно за полчаса до полудня. В результате атаки пострадали 43 человека, шесть человек погибли. Стрелка обезвредил сотрудник ДПС младший лейтенант Константин Калинин. Бекмансуров получил ранения в ноги, одну потом ампутировали.

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