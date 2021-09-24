Остался буквально один шаг до свободы
- 24.09.2021, 15:34
Почему нужно поддержать забастовку.
Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одного из участников минских протестных чатов:
Десятки тысяч людей столкнулись с произволом и безнаказанностью.
В Беларуси были и есть люди, которые бросили вызов этой гнилой, лживой системе.
Все они — герои борьбы за свободную Беларусь! И мы их не можем предать! Наш долг — встать на место каждого политзаключенного и продолжить их дело.
Мы не можем останавливаться — ради себя, ради тех, кто сегодня не с нами. Лучшие, замечательные, прекрасные люди сегодня ждут от нас действия. Они — наши настоящие герои и лидеры.
Друзья, сейчас как никогда можно все изменить. Остался буквально один шаг до свободы, и мы – граждане, рабочие, врачи, спортсмены, артисты, педагоги, студенты, и журналисты, – можем все вместе уничтожить диктатора и его подельников.
Рабочие, поддержите забастовку, настало время действовать.