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Курс на Каддафи

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  • Telegram-канал «Гані Быкоў»
  • 24.09.2021, 15:47
  • 6,326
Курс на Каддафи

Ничего не напоминает?

Каддафи, единолично правил Ливией 42 года, и хотел таковым быть всегда.

Каддафи пришел к власти как противник коррупции, а в самом конце своего правления назначал на ключевые должности родственников.

Каддафи презрительно называл крысами тех, кто восстал против него. Ничего не напоминает?

Нанимал боевиков из соседнего Чада, платил им бешеные деньги и раздавал виагру, чтобы они насиловали мирных жителей.

Ливийский диктатор незадолго до утраты власти тоже решил атаковать враждебную Европу, отключив систему перехвата нелегальных мигрантов.

Он как и наш диктатор не чувствовал народного гнева, а может просто и не хотел, ведь вся госпропаганда твердила ему о заоблачных рейтингах в 90%.

Но люди решили по-другому и смыли в унитаз Каддафи в буквальном смысле этого слова. Они разорвали его на части, а то, что осталось от тела, запихнули в канализационную трубу.

Вспомнилось еще, что незадолго до сведений о том, что Каддафи убили, Медведев заявил, что судьбу полковника «решит ливийский народ».

Чем дольше длится политическая тирания - конечно же, всячески ссылающаяся на волю народа, - тем ужаснее бывает ее конец. Лукашенко достанется не меньше, чем Каддафи и Чаушеску.

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