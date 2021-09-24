Курс на Каддафи

Курс на Каддафи5
- Telegram-канал «Гані Быкоў»
- 24.09.2021, 15:47
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Ничего не напоминает?
Каддафи, единолично правил Ливией 42 года, и хотел таковым быть всегда.
Каддафи пришел к власти как противник коррупции, а в самом конце своего правления назначал на ключевые должности родственников.
Каддафи презрительно называл крысами тех, кто восстал против него. Ничего не напоминает?
Нанимал боевиков из соседнего Чада, платил им бешеные деньги и раздавал виагру, чтобы они насиловали мирных жителей.
Ливийский диктатор незадолго до утраты власти тоже решил атаковать враждебную Европу, отключив систему перехвата нелегальных мигрантов.
Он как и наш диктатор не чувствовал народного гнева, а может просто и не хотел, ведь вся госпропаганда твердила ему о заоблачных рейтингах в 90%.
Но люди решили по-другому и смыли в унитаз Каддафи в буквальном смысле этого слова. Они разорвали его на части, а то, что осталось от тела, запихнули в канализационную трубу.
Вспомнилось еще, что незадолго до сведений о том, что Каддафи убили, Медведев заявил, что судьбу полковника «решит ливийский народ».
Чем дольше длится политическая тирания - конечно же, всячески ссылающаяся на волю народа, - тем ужаснее бывает ее конец. Лукашенко достанется не меньше, чем Каддафи и Чаушеску.
Telegram-канал «Гані Быкоў»