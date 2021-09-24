На границе Литвы с Беларусью огромная очередь грузовиков: водителям не хватает еды и воды 3 24.09.2021, 16:12

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Есть и больные.

Около КПП в Мядининкае водители стоят уже несколько дней, среди них есть больные иностранцы, возможно, они больны коронавирусом, водителям не хватает еды, воды.

В редакцию Delfi обратились водители, которые уже несколько дней стоят на КПП.

«В Мядининкае большая беда, набралось больше 500 тягачей, граница парализована, никого не пропускают, у водителей нет еды и элементарных средств гигиены, а один чувствует себя очень плохо, у него, скорее всего, коронавирус», — написал один из водителей. Он сказал Delfi, что в очереди стоит немало белорусских, российских и польских водителей, которые заболели, но не могут вернуться домой и лечиться.

«Всё стоит, люди живут на площадке по 3-4 дня, никого никто не пропускает, ничего не сообщают. До города далеко, до магазинов далеко, аптек нет, мы застряли в полях. Водители звонят пограничникам, им говорят: всё в порядке, работаем в обычном режиме. Проблему надо решать, а то будет плохо», — сказал водитель.

Водители делятся информацией и в социальных сетях. В системе Дирекции КПП указано, что в Мядининкае стоят 318 тягачей, прогнозируемое время ожидания — 43 ч. Однако количество тягачей увеличивается и на других КПП на границе с Беларусью.

В Дирекции КПП очередь объясняют проводимой в Мядининкае реконструкцией.

Представитель Таможенного департамента Витас Волунгявичюс сказал, что готовят сообщение для водителей, им рекомендуют не ехать в Мядининкай, где с 21 сентября в сутки проезжает всего 150 машин, а пользоваться другими переходами на границе с Беларусью.

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