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В Японии начали продавать помидоры с отредактированным геномом

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  • 24.09.2021, 15:03
В Японии начали продавать помидоры с отредактированным геномом
иллюстрационное фото

Особенно полезны они могут быть для гипертоников.

Японские специалисты отредактировали геном томатов таким образом, чтобы плоды содержали в четыре-пять раз больше гамма-аминомасляной кислоты, чем обычные плоды. Это вещество способствует нормализации артериального давления, пишет «Вокруг света».

Новый продукт продается онлайн-компанией Pioneer EcoScience, которая в 2018 году учредила компанию Sanatech Seeds. Именно этот стартап и занимается изменением генома овощей. Новый сорт помидоров выращивается в теплицах в префектуре Кумамото.

Правительство Японии не требует использовать особую маркировку продуктов, геном которых подвергался изменению. Однако компания Sanatech Seeds дает понять, что сорт был создан с использованием технологии редактирования генома.

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