В ООН рассказали правду о ситуации в Беларуси 2 24.09.2021, 16:49

1,556

Верховный комиссар по правам человека раскритиковала действия белорусского режима.

На 48-й сессии Совета ООН по правам человека состоялся интерактивный диалог, посвященный правам человека. Речь в числе прочего шла и о Беларуси. Верховный комиссар Мишель Бачелет рассказала, что ситуация в этом направлении продолжает ухудшаться и в 2021 году. Представитель режима Лукашенко назвал ее доклад «полным ложных обвинений».

Мишель Бачелет заявила, что в организации глубоко обеспокоены «продолжающимися полицейскими рейдами против организаций гражданского общества и независимых СМИ», а также арестами и уголовным преследованием правозащитников и журналистов. Бачелет также упомянула, что к концу августа 2021 года 129 организаций в Беларуси были закрыты или находились в процессе ликвидации властями, а независимые новостные порталы были названы «экстремистскими».

— Масштабы и модель поведения белорусских властей сегодня убедительно показывают, что ограничения свободы слова и собраний среди прочих прав человека в первую очередь направлены на подавление критики и несогласия с политикой правительства, а не на достижение какой-либо цели, считающейся законной в соответствии с правом прав человека. Например, охраны общественного порядка, — заявила Бачелет.

Верховный комиссар также добавила, что сейчас в Беларуси 650 человек находятся в тюрьме из-за своих убеждений (только официально признанных правозащитниками — прим.). Кроме того, она отметила, что до сих пор не было проведено независимого расследования по фактам жестокого обращения с протестующими в августе 2020 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».