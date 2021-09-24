Раскол среди богатейших бизнесменов: сторонников Лукашенко все меньше 1 24.09.2021, 17:09

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В топе самых влиятельных предпринимателей — подписанты письма за свободные выборы.

«Ежедневник» опубликовал традиционный рейтинг «ТОП-100 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси». udf.by изучил его на предмет отношения предпринимателей к политике Александра Лукашенко.

Осудили действия режима: 5 бизнесменов

Основатель Wargaming Group Виктор Кислый (№1 в рейтинге) вместе с другими известными IT-бизнесменами после президентских выборов-2020 подписал письмо, в котором призвал власти остановить насилие.

«То отношение, которое демонстрирует государство к людям и мирным протестам — не цивилизованно, недопустимо и бессмысленно! Мы призываем вас: остановите любое насилие в отношении мирных протестов, прекратите издевательства над задержанными, прекратите массовое выталкивание людей из страны. Других у нас не будет!», – говорилось в письме.

Виктор Кислый также заявлял о помощи сотрудникам компании по переезду из Минска.

Позиция EPAM Аркадия Добкина (№3 в рейтинге) хорошо известна. Он не только подписал вышеуказанное письмо, но и выступал в интервью со словами осуждения происходящего в Беларуси после президентских выборов.

В августе текущего года Александра Лукашенко обвинил Добкина в финансировании протестов и связях со спецслужбами.

«А не то, что оттуда некий там «ЭПАМ» и прочая, мерзавец, Добкин или Дробкин, как его там фамилия, это уже установлено. Он деньги сюда перечислял на протестные акции, а там связан со спецслужбами. Деньги дали, перечислил, а они тут делили. Это ненормально», — сказал Лукашенко.

В ответ Добкин заявил, что его компания не собирается уходить из Беларуси.

IT-предприниматель Виктор Прокопеня (№7 в рейтинге) в августе прошлого года написал в соцсетях:

«Я не могу смотреть на происходящее без боли. Я против насилия. Каждый акт насилия порождает новое зло… Только диалог».

Тогда же появилась информация, что криптобиржа Виктора Прокопени currency.com переведёт 100 тысяч долларов на реабилитацию людей, пострадавших во время разгона уличных митингов.

«Глядя на все ужасы, которые произошли с людьми за последние дни, мы не можем до конца осознать весь этот кошмар. Мы понимаем, что здоровье и психика множество людей сломаны на долгое время, если не навсегда. Главное, что мы можем сейчас сделать — это проявить солидарность, оказать материальную поддержку», — написал Прокопеня.

Правда, с тех пор Прокопеня взял политическую паузу.

Владельцы компании по разработке мобильных игр Easybrain Ltd Петр Скоромный и Матвей Тимошенко (№ 14 и 15 в рейтинге) также подписали открытое письмо с призывом остановить насилие.

В начале 2021 года они стали участниками самой крупной сделки в истории белорусской IT-отрасли: компанию с офисом на Кипре продали шведам за 640 млн долларов. Белорусы остались акционерами.

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