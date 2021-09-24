В Шотландии сыграют матч в честь политзаключенного Александра Ивулина 24.09.2021, 17:25

Александр Ивулин

В матче сыграют представители белорусской диаспоры против шотландских деятелей искусства.

В воскресенье, 26 сентября, в Шотландии пройдет «Кубок Александра Ивулина». Это международный футбольный матч в поддержку политзаключенного футболиста и журналиста Александра Ивулина, сообщает «Весна».

Мероприятие подготовили «Народное консульство Беларуси в Шотландии» и правозащитная организация Libereco. В матче сыграют представители белорусской диаспоры против деятелей искусства Шотландии.

Матч начнется в 15.00 по белорусскому времени на стадионе «Нью Дуглас Парк» в Гамильтоне, будет организована прямая трансляция.

Александр Ивулин – журналист «Трибуны», автор проекта о белорусском футболе «ЧестнОК» и игрок футболького клуба «Крумкачы». Его задержали 3 июня и дали 30 суток административного ареста по статье о несанкционированном пикетировании. По истечении 30 суток он так и не вышел на свободу: его взяли под стражу по уголовному делу и предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК по ч. 1 ст. 342 УК. Ивулин признан политзаключенным. В начале сентября ему продлили срок содержания под стражей еще на месяц. Телеграм-канал «ЧестнОК» признан экстремистским.

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