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Каталонский лидер Пучдемон освобожден из-под стражи

  • 24.09.2021, 17:55
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Каталонский лидер Пучдемон освобожден из-под стражи
Карлес Пучдемон

Но он должен оставаться в Италии.

Итальянские власти освободили из-под стражи бывшего главу правительства испанской Каталонии Карлеса Пучдемона. Но обязали его оставаться в стране, пока будет рассматривать ордер на его арест и экстрадицию.

Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на El Periodico.

Сообщается, что Апелляционный суд Сассари решил освободить его без особых мер предосторожности, но Пучдемон не сможет покинуть Сардинию в течение следующих двух недель, пока итальянский суд не обсудит европейский ордер на арест.

В то же время, по данным газеты ABC, которая ссылается на главу офиса Пучдемона Хосепа Луиса Алайя, политик должен оставаться на Сардинии до воскресенья.

Напомним, сегодня Пучдемона задержали в аэропорту города Альгеро на Сардинии, куда он прибыл на праздник каталонской культуры.

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