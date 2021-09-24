Ученые рассказали, какой будет зима в Беларуси 9 24.09.2021, 18:08

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Своими прогнозами на зиму поделились специалисты Института природопользования НАН.

Нынешний холодный сентябрь вызвал беспокойство у белорусов. Если уже в начале осени столбик термометра не превышает десятиградусной отметки, то что будет дальше и особенно зимой. Прошлая, например, считается аномально холодной, пишет «Вечерний Бобруйск».

– Если говорить о зиме прошлого года, она не была экстремальной. Люди напуганы, просто давно не было суровых зим. Зима в прошлом году в Беларуси занимает где-то 20 место по рангу. Самая суровая зима была за всю историю инструментальных наблюдений Республики Беларусь – это зима 1939 года (стояли почти сорокоградусные морозы), – рассказал главный научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси академик Владимир Логинов.

– Если говорить какой будет зима, опять же можно исходить из циклических проявлений. На территории Восточной Европы проявляются 8-летниие колебания. Сейчас мы находимся как раз в минимуме 8-летнего цикла. Не случайно прошлая зима была достаточно холодная. И вероятность таких зим в последующий год тоже повышается. Это не означает, что зима будет холодная, но вероятность достаточно высокая, – сказал директор Института природопользования НАН Беларуси Сергея Лысенко.

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