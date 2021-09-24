Лидер рок-группы Naka Шпаковская: Останавливаться нельзя ни в коем случае 1 24.09.2021, 18:43

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Анастасия Шпаковская

Нужно понимать, что от каждого из нас зависит будущее Беларуси.

«Белсат» встретился в Киеве с Анастасией Шпаковской.

Анастасия Шпаковская – белорусская певица и актриса. Создательница группы Naka. Она работала в Театре имени Максима Горького, уволилась по политическим мотивам. В августе 2020 года вынуждена была переехать в Киев.

«В 2020 году так получилось, что я работала и в инициативной группе, и была рядом со штабом Виктора Бабарико, и многое делала. И потом мы начали делать “Культпротест”, – вспоминает события летней давности Анастасия. – Те события, которые произошли в моей жизни и в жизни многих белорусов в августе прошлого года, вынудили принять такое решение. И понятно было то, что дальше работать в государственном учреждении после кровавых событий, после того, что происходило на Окрестина и вообще с белорусами, – это измена в первую очередь самой себе».

После ей позвонил незнакомец. Анастасия не была подготовлена к тому, что события начнут разворачиваться в таком направлении.

«Позвонил мужчина, спросил, где мои дети, называя полностью фамилию, отчество и даже годы рождения, в безопасности ли они. Последний вопрос был, уверена ли я в их безопасности. Потом наш разговор оборвался внезапно. Был потом еще один звонок и было понимание, что происходит что-то, что не хотелось, чтобы происходило в твоей жизни».

Позже частные данные Анастасии начали появляться в провластных сообществах вроде. Тогда пришло понимание, что нужно уезжать.

Оказавшись в Киеве, Анастасия Шпаковская с единомышленниками сделали многожество видео для поддержания белорусов. Теперь актриса решила взять творческий отпуск в своей музыкальной деятельности.

«Времени не хватает часто заниматься музыкой. Но песни пишутся, и какое-то движение в этом плане есть, – делится мыслями актриса и певица. – И главное для меня – это группа Naka, это мое уже творчество, мои песни и вообще такой мой проект, который существует в таком необыкновенном виде, ведь музыканты остались в Беларуси, а я здесь».

Сейчас Анастасия сотрудничает с белорусской редакцией радио «Унет». Она ведет авторскую программу «Мир музыки», полностью посвященную белорусским музыкантам. А еще она создала первую белорусскую онлайн-школу в Украине, которая уже стала широко известной среди белорусов, которые также вынужденно покинули родину.

«Я решила сделать такую школу, где наши дети получают аттестацию государственного уровня, то есть они официально зачислены в украинскую школу, но кроме украинских основных предметов изучают белорусский язык, литературу, историю Беларуси, а также русский язык и литературу».

Анастасия говорит, что школа существует за счет доноров, но есть много вариантов оплаты. При этом многие из детей обучаются бесплатно.

«Главное – нужно понимать, что от каждого из нас зависит результат, и останавливаться нельзя ни в коем случае», – считает Анастасия Шпаковская.

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