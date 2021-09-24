В Минске маршрутка врезалась в дерево около площади Бангалор 24.09.2021, 19:13

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Фото: Минская ГАИ

Есть пострадавшие.

Серьезное ДТП с участием общественного транспорта зафиксировано сегодня во время вечернего часа пик на втором транспортном кольце столицы. На место происшествия прибыло три автомобиля скорой помощи, пишут «Онлайнеру» очевидцы, не обошлось без пострадавших.

В Минской ГАИ рассказали предварительную версию: «Около 17:00 водитель Mercedes (маршрутное такси) двигался по улице Орловской (со стороны площади Бангалор в направлении улицы Карастояновой). В какой-то момент мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево».

В результате ДТП пострадали пассажиры маршрутки.

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