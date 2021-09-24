Лучшее время для санкций 24.09.2021, 19:27

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Сейчас в США происходят очень важные и действительно интересные события.

Pечь идет о процессе утверждения бюджета США на следующий финансовый год, начинающийся в США с 1 октября, пишет для «Обозревателя» украинский блогер Anti-colorados. Процедура утверждения бюджета несколько более сложная при условии отсутствия монобольшинства, которое голосует в режиме, хорошо изученным естествоиспытателем Павловым, в плане условного рефлекса. Тут тоже, по условному сигналу, пациенты приучены нажимать нужные кнопки, чтобы получить корм. В США это выглядит несколько иначе.

Сначала свой проект бюджета формирует палата представителей Конгресса США, где идет бурное обсуждение ключевых его составляющих, в частности – бюджета на оборону. Далее, свой проект бюджета обсуждает и голосует Сенат – верхняя палата Конгресса, а после этого, обе палаты согласовывают параметры бюджета в той части, где они сильно отличаются, в двух этих версиях. После этого, проект бюджета уходит в Белый дом и президент либо подписывает его, либо ветирует, с указанием причин отказа. Конгресс может доработать проект, с учетом замечаний президента, а может и преодолеть его вето, набрав нужное количество голосов.

И вот вчера был утвержден проект бюджета в редакции Нижней палаты Конгресса и в частности, согласованы параметры военного бюджета. Именно в рамках этого бюджета, всплыл ряд интересных моментов, которые прямо и косвенно, касаются Украины и противостояния с РФ. Как это часто бывает, вопросы применения санкций, находят свое отражение именно в этой части финансового документа и они проливают свет на то, как все может выглядеть в следующем финансовом году.

В качестве поправки к оборонной части бюджета, президенту США Джо Байдену следует "представить соответствующим комитетам в Конгрессе заключение, содержащее подробное обоснование относительно того, соответствует ли кто-то из лиц, перечисленных в подразделе, критериям для введения санкций. То есть, в документ зашиваются санкции прямого действия, но для того, чтобы окончательно определиться с некоторыми параметрами этих санкций, Белый дом должен изучить персональный состав тех, кто должен по них попасть.

В этой поправке приведен перечень лиц, которые подлежат, по мнению Нижней палаты Конгресса, подлежат санкционированию. В него вошли: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, директор Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин. В список включены бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ РФ Игорь Шувалов. Кроме того, в перечень вошли главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

В общем, Госдепартамент и Белый дом должны либо согласиться с этим списком, либо представить свои возражения и обосновать, почему тот или иной фигурант, напрасно включен в этот перечень.

Читая этот список, возникает всего один вопрос о том, почему вся эта публика предлагается к санкционированию только сейчас? С другой стороны, лучше поздно, чем никогда. Тем не менее, очень хотелось бы, чтобы там где-то дописали вознаграждение в 20 долларов за голову Путина. Почему именно 20? Потому, что 20 долларов – всегда – 20 долларов. Тем не менее, законодательная инициатива, в части персонального состава санкционируемых, уже выглядит более внушительно, чем это было раньше.

И что характерно, вся эта публика включена в список "за нарушение прав человека". Отсюда возникает интерес в плане реакции Европы на этот список. Насколько там серьезно относятся к тому, что практически вся верхушка российского руководства, окажется нарушителями прав человека?

Но есть еще одна поправка, в которой пока не формализован список физических и юридических лиц, которые должны попасть под санкции. Автором поправки является представитель штата Техас Майкл Маккол. Его законодательная инициатива предусматривает положение, согласно которому, не позднее 15 дней после ее вступления в силу в рамках оборонного бюджета президент США должен ввести рестрикции в отношении организаций и лиц, "ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию" газопровода "Северный Поток – 2". Включение в данный санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. Ограничительные меры также предполагают запрет въезда на территорию США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз лицам, связанным с проектом строительства данного газопровода.

И тут снова хотелось бы пробежаться по списку лиц, подлежащих санкционированию, особенно на букву "В" – Вова Путин. Понятно, что он – формальный президент РФ, а фактически – царь или султан, и как любой среднестатистический султан, он пользуется дипломатическим иммунитетом, но никто же не говорит о том, что его непременно надо мордой в пол, если его занесут черти в США, можно же просто не пускать. Хотя он и сам туда вряд ли поедет, но тем не менее, нахождение в этом списке было бы показательно для различных меркелей, макронов и прочих ответственных товарищей.

И раз уже речь пошла о злополучной трубе, то следует упомянуть еще одно положение, содержащееся в проекте оборонного бюджета на следующий год. Так, в рамках оборонного бюджета была принята инициатива, которая обязывает министра обороны и госсекретаря США представить конгрессменам отчет с описанием финансовых выгод, которые Pоссия получит благодаря запуску газопровода, а также анализом связанных с завершением строительства "Северного потока – 2" рисков безопасности для Украины, европейских союзников США по НАТО и Европы в целом.

В этой эпопее интересно то, что в общем, она происходит в обычные для этого срока поскольку бюджет всегда утверждается примерно в эти же сроки, но в этот раз, это мероприятие совпало с газовой войной, которую развязала РФ против Европы и сейчас тем, кто привык рассказывать о том, что надо учитывать интересы друга Владимира и что политика не должна вилять на экономические связи, просто не смогут раскрыть рот для того, чтобы рассказать свои привычные басни. Друг Владимир сам не оставил для них такого шанса, поскольку демонстрирует именно то, о чем сотни раз предупреждали их оппоненты. Поэтому, то днище, которое устроила Москва с газом, имеет и свои положительные стороны. Кому-то это раскроет глаза, а кому-то – заткнет глотку, через которую идет поток рублей, а навстречу вырываются звуки гимнов и кантат, посвященных Путину. Лучшего времени, для этого, выбрать просто невозможно.

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