Названы самые полезные фрукты и ягоды сентября 24.09.2021, 19:35

Они приносят колоссальную пользу организму.

Сентябрьские рынки – как витаминная кондитерская: прилавки ломятся от фруктов и ягод, все красивое и вкусное, но, в отличие от сладостей из кондитерских, еще и полезное. The Page Style разобралось, какими витаминами и минералами богаты эти плоды и какую пользу они приносят организму.

Чем полезен арбуз

Арбуз содержит витамины А и С, а также витамины группы В, магний и калий. Он отличается низкой калорийностью — тут всего 27 — 30 калорий на 100 граммов. Это значительно меньше, чем во многих других фруктах и ягодах с низким содержанием сахара. Важно знать, что некоторые питательные вещества, содержащиеся в арбузе, особенно полезны для здоровья сердца. Кроме того, он способствует высвобождению застойной желчи и является прекрасным мочегонным.

Совет: чтобы выбрать спелый арбуз, нужно по нему постучать. Если слышите звонкий звук, арбуз будет вкусным.

Чем полезна дыня

Вкус и запах поздних полевых дынь более насыщенный, их намного реже обрабатывают нитратами. Дыня богата витаминами А, В, С, железом, калием, кальцием, магнием. Также в ней содержатся пектины и каротин. Дыню рекомендуют для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Этот продукт выводит токсины, успокаивает нервы, снижает уровень холестерина в крови и предотвращает развитие атеросклероза. Народная медицина рекомендует дыню при истощении.

Совет: дыню выбирают по выраженному запаху. Не стоит сочетать ее с молочными продуктами и алкоголем.

Чем полезны сливы

В сливе полезна не только мякоть, но и богатая клетчаткой кожица. Сливы содержат большое количество витамина А, С, В, РР, а также микроэлементов: там и железо, и калий, и магний. Этот продукт используют для профилактики воспалительных процессов. Кроме того, это отличное желчегонное и мочегонное средство. Плюс сливы защищают печень и укрепляют кости.

Совет: также полезен чернослив — у этого продукта высокие антибактериальные свойства.

Чем полезен виноград

В сентябре спеет самый сладкий виноград. Его пользу для организма сложно переоценить — витаминный состав винограда позволяет снимать нервное напряжение и заметно восстанавливает силы и энергию. Эта ягода богата витаминами А, С, В6, а также минералами: калием, кальцием, железом, фосфором, магнием и селеном. Виноград снижает уровень холестерина в крови, предупреждает образование тромбов, улучшает работу сердца и укрепляет стенки сосудов.

Совет: для профилактики болезней сердца самым эффективным считается не белый, а черный виноград.

Чем полезен инжир

Инжир — один из самых сладких фруктов. Он содержит большое количество минералов: железо полезно при анемии; калий способствует правильной работе сердечно-сосудистой и нервной систем. Еще инжир понижает давление, а также предотвращает образование тромбов. Обеспечивает организм витаминами А и К, каротином, витаминами группы В и аскорбиновой кислотой. Большое содержание кальция помогает укрепить опорно-двигательный аппарат.

Совет: если ищете фрукты с большим содержанием железа, то берите инжир. Тут железа больше, чем в яблоках.

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