ИП: Нас ждет обострение ситуации на потребительском рынке 24.09.2021, 19:48

В Беларуси для ИП хотят пересмотреть налоги.

В Беларуси для индивидуальных предпринимателей хотят заметно урезать налоговые льготы. Одни новшества планируют ввести с 2023 года, другие — раньше, пишет zerkalo.io. Неразбериха в сроках возникла во многом из-за того, что чиновники до сих пор не разместили в открытом доступе проект изменений, а к «обсуждению» возможных новшеств, как рассказывают в бизнес-союзах, «забыли» позвать самих предпринимателей. Тем временем прогнозы бизнес-союзов — от «паниковать рано» до ожиданий, что условия работы ухудшатся, ИП будут закрываться и уезжать из страны.

Коротко про возможные изменения для предпринимателей

Для ИП могут отменить единый налог и упрощенное налогообложение. По данным Минского столичного союза предпринимателей, речь идет об отмене упрощенной системы налогообложения с уплатой НДС — через установку низкого значения предельной выручки при применении УСН без уплаты НДС. Также планируется «гармонизация налогового законодательства для малого и среднего бизнеса между Беларусью и Россией».

Также рассматривается возможность постепенно ликвидировать льготные сборы для ремесленников и владельцев агроусадеб (до этого — заметно поднять налоги).

Снижение конкуренции, рост теневой экономики, миграция бизнеса. Пессимистичный прогноз

Возможные новшества по налогам для ИП обсудили бизнес-союзы. По данным Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, изменения в Налоговый кодекс чиновники обсуждали без «существенного участия делового сообщества». «Разработчики проекта Налогового кодекса не представили пока никаких обоснований, на основании которых можно было бы уверенно утверждать, что предстоящие изменения в порядке налогообложения не приведут к негативным социально-экономическим последствиям и будут способствовать достижению установленных целей», — уточняют в союзе. Напомним, ранее в общественном объединении «Перспектива», которое недавно ликвидировали по инициативе Минюста, сообщали, что организацию, которая отстаивала интересы ИП, не приглашали для обсуждения возможных изменений.

«Предстоящие изменения в системе налогообложения могут вызвать высокий уровень потерь для субъектов малого и среднего бизнеса, а также высокий уровень рисков потерь бюджета, — прогнозируют бизнес-союзы. — В числе потенциальных угроз — прекращение предпринимательской деятельности со стороны большого числа предпринимателей, активизация операций в теневом секторе экономики, снижение уровня конкуренции в ряде секторов экономики, обострение ситуации на потребительском рынке, иммиграция значительного количества экономически активной части населения».

По словам директора Союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич, в вопросах изменений в Налоговый кодекс больше вопросов, чем ответов. «Речь шла об изменениях с 2022 года следующего момента — ИП не смогут пользоваться упрощенной системой налогообложения, а будут вынуждены переходить на единый налог по тем видам деятельности, которые будут установлены», — отметила руководитель бизнес-союза.

В новой редакции Налогового кодекса предлагается, чтобы ИП по подоходному налогу платили 16% — но не от выручки, а от дохода, пояснила Тарасевич. Она полагает, имеется в виду, что по факту разница в деньгах между 5% и 16% налогов может быть не такой большой, как кажется, если смотреть только на проценты.

Сейчас ИП могут применять один из трех режимов налогообложения. Первый — общая система налогообложения — подразумевает, что бизнесмен уплачивает подоходный налог (16%) с разницы между выручкой и документально подтвержденными расходами. Второй режим — упрощенная система налогообложения (УСН) или просто упрощенка — предполагает уплату ежеквартального налога с выручки. Те, кто платят НДС в рамках этого режима, уплачивают 3% с выручки, те, кто не платят НДС, — 5% с выручки. Третий режим налогообложения — единый налог, который не привязан к размеру выручки, его размер устанавливается местными властями и зависит от региона.

Наибольшей популярностью в малом бизнесе пользуется УСН, причем ее достоинство не в том, что низкие налоги, а в том, что считать его просто, не нужно вести множество книг и регистров и не нужно нанимать бухгалтера.

Может, предпринимателям пора уйти в отпуск?

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