Врач уточнил симптомы, присущие штамму коронавируса «Дельта» 24.09.2021, 20:04

Специалист сравнил «Дельта» с другими штаммами.

Штамм “Дельта” лечится хуже, чем предыдущие штаммы COVID-19, протекает тяжелее и вызывает много бактериальных осложнений. Об этом рассказал заведующий COVID-отделением Харьковской областной больницы Никита Калашников, сообщает objectiv.tv.

“Состояние пациентов длительное время остается очень стабильным. Но у них очень выраженное явление интоксикации. Очень длительная температура до 39 – 40 градусов. И он очень плохо лечится, хуже, чем предыдущие штаммы. Если раньше мы чаще применяли противовирусную терапию, то теперь чаще антибактериальную применяем. Потому что очень большой процент бактериальных осложнений”, – говорит Калашников.

По его словам, в отделении много пожилых пациентов в тяжелом и очень тяжелом состоянии. Кроме того, очень много молодых людей, беременных и рожениц.

“Очень большое количество беременных больных. Беременных на больших сроках – 33 – 37 недель беременности. Где они его нашли? В настоящее время 10 женщин у нас лежит – 9 беременных, одна роженица. Очень тяжелая роженица, со 100% поражением легких”, – рассказал завотделением.

Также Калашников уточнил симптомы, присущие штамму “Дельта” – кроме интоксикации и высокой температуры, у пациентов наблюдается насморк и боль в горле.

“Симптомы: заложенность носа, чего раньше не было, боль в горле. Почти нет потери обоняния и вкусовых ощущений. Изредка бывает диарея, редко. Не знаю, почему наши ученые говорят – диарея – мы не видим”, – уточнил медик.

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