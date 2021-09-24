В одной из московских квартир обнаружены тела двух курсантов академии МВД 24.09.2021, 20:38

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Оба курсанта 2002 года рождения.

В квартире в Западном административном округе Москвы обнаружили тела мужчины и девушки, сообщает РБК со ссылкой на городское управление Следственного комитета.

«24 сентября 2021 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Боженко в городе Москве, обнаружены тела двух молодых людей 2002 года рождения», — говорится в сообщении.

В СК отмечают, что признаков насильственной смерти выявлено не было. Сейчас ведомство проводит доследственную проверку.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах указывает, что оба погибших были курсантами академии МВД. Их тела нашел отец девушки. Они лежали на полу в ванной комнате. Наркотиков при осмотре места происшествия сотрудники правоохранительных органов не нашли.

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