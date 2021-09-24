Область, где власть бессильна Михаил Эрперт, kasparov.ru

24.09.2021, 21:07

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Можно сколько угодно жонглировать абстрактными цифрами, но каждый знает, сколько денег лежит у него в кошельке.

Абсолютно уверен, что сегодня главное оружие для борьбы с российским режимом - социально-экономическая пропаганда. Главная тема, которую оппозиция может навязать власти и обществу - проблема работы, зарплат, цен и пенсий.

Почему так?

Потому что люди могут быть сколь угодно аполитичны, но к своему уровню жизни равнодушных довольно мало. Социально-экономическая критика власти - лучший способ общественной мобилизации.

Потому что это та самая область, где власть, по сути, бессильна, здесь не имеет значения численность Росгвардии и контроль ФСБ. Власть в силах усилить репрессии, временно ослабить репрессии, но обеспечить прогресс экономики и поднять уровень жизни у нее не получится точно. Для этого потребуется изменить экономическую структуру, систему собственности, т.е. все то, на чем этот режим стоит.

Потому что здесь не работает провластная пропагандистская машина. Можно сколько угодно жонглировать абстрактными цифрами, но каждый знает, сколько денег лежит у него в кошельке.

Потому что по сути единственный способ для власти противодействовать такой пропаганде - начать проводить реформы, связанные с либерализацией экономики. Но для такой системы, как путинская, ровно также как когда-то для советской системы, любая попытка экономических изменений смерти подобна, ибо связана с потерей контроля.

В общем, если сделать все эффективно, к 2024 году оппозиция будет готова. А скорее - и раньше.

Михаил Эрперт, kasparov.ru

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