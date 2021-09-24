По делу Тихановского заменят судью 3 24.09.2021, 21:16

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Об этом в письме сообщил Николай Статкевич.

Гомельский областной суд рассматривает дело народного блогера Сергея Тихановского три месяца. Судебный процесс проходит в закрытом режиме в СИЗО-3. 7 сентября Лукашенко подписал указ о назначении судьи Николая Бакунова (рассматривающего дело) председателем Железнодорожного районного суда Гомеля.

Возник вопрос: будет ли Бакунов рассматривать дело до вынесения приговора или новый судья начнет дело с самого начала? «В законе было такое обстоятельство, что дело могло быть продолжено другим судьей, который сидел на суде в качестве наблюдателя, «дублером». Вот Николай написал мне: «Не волнуйтесь, «дублер» был сначала, назначение на новую должность — в награду», - говорит «Радыё Свабода» Марина Адамович, жена одного из лидеров оппозиции, политзаключенный Николая Статкевича, который проходит по делу

Имя нового судьи пока не известно.

В письме политзаключенный напомнил о Дне белорусской воинской славы, который впервые отмечался с участием Николая Статкевича 8 сентября 1992 года. «Он считает, что День белорусской воинской славы стоит сделать в будущем и днем присяги белорусских офицеров - после окончания ими заведений. А день белорусской армии лучше отмечать 27 ноября », - говорит супруга политика.

В письме Статкевич размышляет о событиях в стране. В частности, он анализирует встречу Лукашенко с Путиным 9 сентября.

- Все теперь делается с оглядкой на реакцию белорусского общества, потому что в прошлом году здесь громкое заявил о себе новый политический субъект - белорусский народ», - написал Николай Статкевич.

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