Увеличение смертности в Беларуси не стыкуется с официальными данными смертности от COVID-19 2 24.09.2021, 21:34

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фото: Getty Images

Правда всегда всплывает на поверхность.

В 2020 году в стационарах Беларуси умерло на 15 987 человек больше, чем в 2019 году. Эти цифры никак не стыкуются с данными Минздрава, согласно которым по состоянию на 24 сентября в 2020-2021 годах умерло 4066 пациентов с выявленным коронавирусом.

Как пишет ej.by со ссылкой на «Еврорадио», данные о смертности в больницах Беларуси опубликованы в сборнике, который издал Республиканский научно-практический центр медицинских технологий.

Согласно этим данным в 2019 году больничная летальность равнялась 1,43% при общей госпитализации в стационаре 2 856 326 человек. Таким образом, в 2019-м в больницах умерло 40 845 человек.

А вот в 2020-м больничная летальность составила уже 2,51% при госпитализации равной 2 264 242 человек. То есть за 2020 год в белорусских больницах скончались 56 832 человека.

То есть разница в смертности за 2019 года и 2020 год составила 15 987 человек. Так как в 2020 году за исключением коронавируса никаких вспышек массовых заболеваний со смертельным исходом не было, то можно предположить, что именно COVID-19 стал «драйвером» увеличения смертности почти на 16 тыс. человек.

К такому выводу подталкивает и то, что больничная летальность в иные годы до 2020, из года в год повышалась немного — на несколько десятых процента. А в 2020-м резко выросла более чем на 1 процент.

Указанная выше цифра увеличения смертности в белорусских больницах совсем не стыкуется со статистикой Минздрава Беларуси по смертности от COVID-19, согласно которой за все время пандемии, то есть за 2020 и 2021 год в Беларуси умерло всего 4066 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Указанная статистика всегда подвергалась обоснованному сомнению, так как в отличие от других стран, в Беларуси люди умирали и умирают от коронавируса как по разнарядке.

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