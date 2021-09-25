Патриарх Кирилл не только перепутал праздники, но и запутался в Куликовской и Бородинской битвах 25.09.2021, 8:41

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Ошибки в выступлениях главы РПЦ следуют одна за другой.

Патриарх Кирилл (Гундяев) допустил серьезные ошибки и множественные оговорки в своей проповеди на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября, в московском храме Христа Спасителя. Опубликованную в YouTube запись проповеди прокомментировал протодиакон Андрей Кураев.

На следующий день, 22 сентября, патриарх забыл, что уже проводил заседание Архиерейского совета Московской митрополии РПЦ МП, назвав его второе заседание первым. Несколькими днями ранее он не смог правильно назвать Мамаев курган в Волгограде. В кругах, близких к Московской патриархии, циркулируют разные объяснения происходящего - в основном, связанные с медицинскими факторами.

Предстоятель РПЦ МП посвятил первую часть своей проповеди Покрову Пресвятой Богородицы, который отмечают в октябре. Затем патриарх попытался перечислить некоторые исторические события, связанные с Богородицей, и высказался о Куликовской битве, однако, по мнению Кураева, спутал ее с Бородинским сражением, в результате которого ни одна из сторон не добилась победы.

«Нельзя сказать, что Дмитрий Донской наголову разбил татаро-монголов, — этого не было. Но битва привела к ничейному результату», — отметил он, однако позже добавил, что такой результат «означал моральное и реальное поражение Орды», и «это действительно была победа».

Кураев подчеркнул, что сайт патриархии не выложил данную проповедь в сеть, а телеканал «Спас» обрезал ее.

Патриарх РПЦ МП Кирилл занимает свой пост с 1 февраля 2009 года. В настоящее время ему 74 года.

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