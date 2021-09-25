Экономист: Деньги при расчетах через белорусские банки начнут «зависать» 2 25.09.2021, 10:06

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Расчеты из-за санкций будут длится не день-два, а до десяти суток.

Информацию о том, что ряд крупных европейских банков закрыли свои корреспондентские счета в трех белорусских госбанках — Беларусбанке, Белагропромбанке и Белинвестбанке — официально не опровергли и не подтвердили. Но если информация верна, чем это грозит белорусским банкам и их клиентам?

Об этом газете «Белорусы и рынок» рассказал старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC (Киев) Дмитрий Крук.

Как следует относиться к этой ситуации и как действия европейских банков скажутся на экономике страны?

«Если ничего не делать и никак не реагировать, влияние было бы крайне негативным, потому что это блокировка для банков ведения международных расчетов. Во-вторых, ситуация не напрямую, косвенно, но могла затронуть и розничные расчеты. А это с точки зрения доходов вроде и не смертельная угроза. Комиссии за платежи небольшие, составляют до 5 % доходов банков. Но, что более важно, это может потянуть за собой массовый уход из банков в первую очередь корпоративных клиентов», — пояснил эксперт.

Он отметил, что сложившаяся ситуация приведет к задержке в расчетах, причем существенной: «Цепочки с лишними звеньями приведут к тому, что деньги будут двигаться по ним не день-два-три, а до десяти. И это не единственные потери — появятся дополнительные издержки. Вопрос, возьмут ли банки их на свой счет или «поделятся» с клиентами. Предположу, что скорее второй вариант».

Но на этом неприятности не заканчиваются. Даже в рамках таких цепочек сохраняются риски, что данные комбинации выйдут наружу, то есть варианты неплатежей, блокировки платежей остаются.

«Поэтому часть клиентов, свободная в своем выборе, все равно будет пытаться уйти из банков с заблокированными корсчетами. Этот уход не будет массовым, каковым он мог бы стать, если бы белорусские госбанки не предпринимали никаких действий. Но частные клиенты, в отношении которых административных рычагов не много, будут пытаться уходить в частные банки, в том числе иностранные, искать через свои дочерние, аффилированные фирмы возможность проведения платежей», — рассказал Дмитрий Крук.

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