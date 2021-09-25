В Минске разбили Rolls-Royce российского блогера 16 25.09.2021, 9:03

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ДТП случилось на улице Матусевича.

Вчера вечером в Минске произошла авария с участием автомобиля Rolls-Royce с российскими номерами (регион 197 — Москва). ДТП случилось на улице Матусевича.

Rolls-Royce с лебедкой

Фотографии с места происшествия прислал читатель onliner.by. Сообщается, что автомобиль принадлежит российскому блогеру. По имеющимся сведениям, обошлось без жертв.

Автомобиль узнаваемый и достаточно известный в рунете. Еще бы: тюнингованный Rolls-Royce Wraith с лебедкой спереди и аэрографией.

Дополнено. Место ДТП

Как передает с места происшествия корреспондент Onlíner, рядом с разбитым авто находятся Toyota Hilux (российские номера, 98-й регион) и Skoda Octavia. На месте ГАИ, скорых нет.

Сбитый столб развалился на две части: одна из них, с фонарем, находится на тротуаре, а сам столб, перевалившись через капот Rolls-Royce, перегородил улицу Матусевича со стороны улицы Жудро в направлении проспекта Пушкина.

Удар, по всей видимости, пришелся на переднее крыло с водительской стороны в районе стойки.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

На месте люди с камерами

На месте ДТП находятся люди с видеокамерами, похожие на блогеров. Общаться они отказались: «Извините, мы не общаемся. Без пострадавших».

На улице пусто, нет транспорта со стороны улицы Жудро, есть предположение, что движение оттуда перекрыто экипажем ГАИ.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Прямая дорога с «лежачими полицейскими»

Участок дороги, на котором произошла авария, прямой, но разгону здесь препятствуют «лежачие полицейские». Дорога мокрая, состояние покрытия характерно для влажной осенней погоды.

Чья эта машина?

Как стало известно корреспонденту Onlíner, владелец этого Rolls-Royce Wraith — Илкин Мамишев, он приехал на дрифт в Раубичи и привез эту машину для участия в выставке. Но за рулем во время ДТП был другой человек.

Фото: onliner.by

Дорога перекрыта

Как сообщает «Минсктранс», с 20:53 на улице Матусевича (остановочный пункт «АТС») в направлении проспекта Пушкина из-за ДТП движение автобусов на маршрутах №40, 49, 107 организовано по улицам Жудро, Притыцкого, Данилы Сердича.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

ГАИ

В Госавтоинспекции корреспонденту Onlíner подтвердили: пострадавших в ДТП нет, движение на улице Матусевича временно перекрыто. При этом водителя на месте ДТП, по нашей информации, не было. Есть вероятность, что его могли увезти на медосвидетельствование, однако подтвержденных сведений на этот счет в настоящее время нет.

Фото: onliner.by

Официально

Сообщение ГАИ Минска: «На улице Матусевича вблизи дома номер 9 из-за ДТП с участием иномарки временно остановлено движение в обе стороны. Просим участников дорожного движения учитывать информацию при выборе маршрута».

Эвакуатор приехал, но машину пока не разрешают забрать

Тем временем на место ДТП прибыли автокран и эвакуатор — это за желтым Rolls-Royce.

И вот странная штука: машину уже, было дело, стали готовить к погрузке, а затем работники службы эвакуации свернули всю активность. Поговаривают, что может приехать следственная группа. Это зависит от характера травм, полученных участником или участниками ДТП, а это в настоящее время устанавливается.

Еще поговаривают, что автомобилем управлял гражданин России — это пока без подтверждения.

Фото: onliner.by

Очевидец: «Пострадавший в ДТП был — водитель»

С корреспондентом Onlíner связался наш читатель, который утверждает, что был очевидцем произошедшей аварии.

— Пострадавший в ДТП на Матусевича был — это водитель (на вид лет 30-35). Я сам доставал его из машины, видел момент ДТП. Водитель был без сознания, хрипел. Через пару минут он пришел в себя. С ребятами мы достали его из машины до приезда МЧС и скорой, — рассказал собеседник.

По его словам, кроме водителя в машине никого не было.

— Я ехал со стороны проспекта Пушкина. На противоположной стороне увидел искры и падающий столб на машину. Водители, которые ехали за Rolls-Royce, говорили, что его развернуло или подрезал кто-то, — отметил наш читатель. — Автомобиль стоял передом навстречу движению. Удар был сильный. На этом участке дороги, чтобы так развернуло, нужно руль до упора выкрутить. Может, плохо стало — не понятно.

Фото: onliner.by

ГАИ. Обстоятельства

Как сообщили в ГАИ Минска, по предварительной информации, сегодня около 21:00 28-летний водитель Rolls-Royce, двигаясь по улице Матусевича со стороны улицы Жудро в направлении улицы Сердича, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на осветительную мачту. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Госавтоинспекция напоминает, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.

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