На Земле ожидается магнитная буря из-за мощных вспышек на Солнце 25.09.2021, 9:33

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Облака солнечной плазмы придут к нашей планете в ближайшие дни.

На Земле ожидается магнитная буря из-за мощных взрывов на Солнце, которые случились 23 сентября, сообщают Naviny.by.

Ученые из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук отметили, что через два-три дня к Земле придут облака солнечной плазмы, которые могут вызвать возмущение магнитного поля планеты.

По данным ученых, эта вспышка на Солнце стала четвертой по силе за последний год. При этом ее не зафиксировал космический аппарат GOES-16, разработанный для непрерывного мониторинга вспышек.

Существенного влияния на здоровье человека магнитные бури не оказывают. В основном магнитные бури воздействуют на связь и радиочастоты. В эти периоды возможны перебои в работе интернета и навигации.

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