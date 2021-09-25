Вслед за Тараканом в Сочи отправился глава Погранкомитета

Вслед за Тараканом в Сочи отправился глава Погранкомитета15
- 25.09.2021, 9:58
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Цель визита пока неизвестна.
Глава Государственного погранкомитета Беларуси генерал-лейтенант Анатолий Лаппо командирован в российский Сочи. Распоряжение № 252р премьер-министр Беларуси подписал 24 сентября.
Документ внесен в Национальный реестр правовых актов и еще не опубликован.
Цель визита главы ГПК в Сочи пока неизвестна.
Напомним, вчера с подачи Владимира Путина на Совете безопасности России обсуждалась Беларусь в контексте так называемого «cоюзного государства». После этого стало известно, что Лукашенко «с частным визитом» срочно вылетел в Сочи. Официально о такой поездке не сообщалось.