Чего ожидать от новой «пенсионной аферы», которую начинают в Беларуси? 7 25.09.2021, 10:23

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Экономист предупредил о подводных камнях.

Власти Беларуси предлагают переход на накопительную пенсию и даже готовы «финансировать» тех, кто воспользуется такой возможностью, передает «Радыё Свабода».

Что предлагают власти

Сейчас белорусы отчисляют 29% зарплаты в Фонд социальной защиты населения. Все эти деньги идут на солидарную часть, то есть на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Уже сейчас в Фонде социальной защиты дефицит, и он растет.

Власти предлагают белорусам дополнительно отчислять на свою будущую пенсию. По замыслу, дополнительно отчисленные 3% пойдут не в солидарную часть, а на персональный счет. Если человек отчисляет более 3%, например 7%, то 3% тоже идут на счет, плюс государство платит еще 4% на счет гражданина уже из бюджета. При этом, если человек не пользуется этим механизмом, государство все равно платит ему пенсию по старой схеме.

Это следует из озвученного проекта от Министерства труда.

По словам старшего научного сотрудника BEROC Льва Львовского, такая система существует во многих странах.

«Это стандартный механизм мотивации переходить на накопительную пенсию. Во многих странах есть такая мотивация: если вы откладываете что-то на пенсионный счет, то и работодатель что-то откладывает на ваш счет. Наверное, в Беларуси эти деньги тоже не будут облагаться налогом», - считает Лев Львовский.

«Не понятно, не изменит ли государство правила игры»

К новой пенсионной «реформе» у экспертов есть ряд вопросов. Об этом говорит Лев Львовский.

«Самая главная проблема — в доверии к этой системе. Не будут ли правила игры изменены, действительно ли деньги пойдут на счет гражданина? Даже в России, где не было такого политического кризиса, как в Беларуси, где вводились накопительные счета, когда правительству понадобились деньги, ввели заморозку накопительных пенсионных счетов», — говорит Лев Львовский.

То есть чтобы реализовать такую реформу, нужен высокий уровень доверия к правительству.

«Если случится кризис, деньги могут потратить»

Сейчас в Беларуси люди снимают деньги с депозитов, так как беспокоятся за свои вклады.

«Сейчас в моменте у Беларуси есть рост ВВП, но потенциально мест для риска хватает. О каких-то политических гарантиях речи тоже не ведется», - говорит Лев Львовский.

Пока власти не говорят, когда проект может быть реализован. Также не объявляется, будут ли какие-то обсуждения с экспертами или с широкой публикой.

«Непонятно, куда и как будут инвестировать эти деньги»

Лев Львовский обращает внимание еще и на то, куда будут инвестировать деньги.

«Деньги, которые откладываются на накопительные счета, не просто где-то хранятся, деньги инвестируются, так как это ресурс для экономики. Также начинает работать магия процентов. То есть если вы отложили 100 рублей в 20 лет, то в 60 лет — это уже должна быть намного большая сумма, если ее хорошо инвестировать. Нельзя сказать, что наше правительство имеет успешный опыт инвестиций», - говорит Лев Львовский.

По мнению эксперта, «направление реформы хорошее, но есть много деталей, о которых ничего не известно».

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