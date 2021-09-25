Российские хакеры шпионили за правительством Афганистана
- 25.09.2021, 10:58
Подобное вредоносное ПО было обнаружено также в США и Германии.
За прежним правительством Афганистана велась слежка, в организации которой обвинили хакерскую группировку Turla из России. Об этом сообщили аналитики из Talos Intelligence, подразделения западного IT-гиганта Cisco.
Эксперты из Talos Intelligence заявили, что на компьютерах чиновников из предыдущего состава афганского правительства обнаружено шпионское ПО.
Речь идет о бэкдоре (намеренно созданной «дыре» в программном обеспечении), который маскировался под одну из служб операционной системы Windows и поэтому не мог быть обнаружен антивирусами.
Они были найдены на устройствах членов правительства незадолго до вывода войск западной коалиции из страны. Отмечается, что на компьютерах политиков было обнаружено и другое вредоносное программное обеспечение. При этом бэкдоры были запасным вариантом для злоумышленников: они планировали воспользоваться им, если основную зловредную программу удалят.
«Бэкдор мог загружать и запускать файлы или извлекать их из зараженной системы. Раз в пять секунд он связывался с сервером управления через зашифрованный HTTPS-канал, проверяя, не поступили ли новые команды», — отмечают аналитики.
В компании заявили, что с определенной уверенностью можно сказать, что бэкдор был разработан и управлялся хакерами из группировки Turla.
Ее связывают не просто с русскоязычным миром, а непосредственно с российскими спецслужбами и правительством.
Помимо Афганистана, специалисты Talos Intelligence обнаружили подобное вредоносное ПО в США и Германии. Судя по полученным данным, Turla могла эксплуатировать бэкдор на протяжении последних двух лет.