У коптящего небо «Адмирала Кузнецова» нашли новые проблемы 1 25.09.2021, 11:56

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Единственный российский авианосец может не пережить аварийный ремонт.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст авианосец «Адмирал Кузнецов» Военно-морскому флоту России в 2023 году. Об этом «РИА Новости» заявил глава корпорации Алексей Рахманов. Перед этим на авианосце, по его словам, нужно будет заменить все турбины.

Подобную ситуацию глава ОСК назвал незапланированной – при заключении контракта на ремонт и модернизацию корабля предполагалось, что ремонту подлежит только один газотурбинный агрегат, однако позднее ситуация изменилась.

«Оказалось, что ремонт необходим всем четырем агрегатам, а это еще суммарно 10-11 месяцев работ», – добавил Рахманов. Он подчеркнул, что ВМФ России может получить корабль в 2023 году, если не обнаружатся другие дефекты.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» по возвращении из похода в Средиземное море, где наносил удары по объектам боевиков в Сирии, с 2018 года находится в Североморске на плановом ремонте, который осуществляет ОСК. Изначально реконструкция крейсера оценивалась в 20 млрд руб. (275 млн долларов). Сколько теперь будет строить ремонт авианосца, неизвестно.

В декабре 2019 года на «Адмирале Кузнецове» произошел пожар, в результате чего погибли два человека, еще 14 человек пострадали. В августе 2020 года Рахманов заявил, что на восстановление корабля уйдет до 350 млн руб. Тогда он говорил, что корабль планируют передать ВМФ России в 2022 году.

«Адмирал Кузнецов» – единственный авианосец в составе ВМФ России и последний введенный в эксплуатацию в СССР. Его строительство начиналось в начале 80-х.

Ранее он возглавил пятерку худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду, и оказался единственным из них, до сих пор состоящим на вооружении.

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