Ученые нашли Северную Атлантиду 25.09.2021, 12:14

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На затонувший континент претендует Исландия.

Не исключено, что Исландия — фрагмент древнего континента, затонувшего в Северной Атлантике около десяти миллионов лет назад. Если эта гипотеза европейских ученых подтвердится, последствия будут серьезные — политические и экономические. Ведь права на полезные ископаемые, включая углеводороды, принадлежат той стране, которая докажет: месторождения — часть ее континентального шельфа, пишет ria.ru.

Исландия — геологический феномен

С точки зрения геотектоники Исландия расположена на стыке двух фрагментов подводного Срединно-Атлантического хребта — хребтов Рейкьянес на юге и Колбенсей — на севере. Часто даже в серьезных научных работах утверждают, что остров представляет собой надводную часть срединно-океанического хребта и на поверхности можно наблюдать в реальном времени образование новой океанической коры.

Но это не совсем так. Земная кора под Исландией намного толще, чем должна быть под океаном, да и состав у нее другой по сравнению с классической океанической, представленной в основном базальтами. Существенную долю в ней занимают кислые магматические породы — как интрузивные, затвердевшие под землей, так и эффузивные, излившиеся на поверхность.

Обычно магматические породы кислого состава — граниты и риолиты — образуются при плавлении богатого кремнием и алюминием сиалического слоя, характерного только для континентальной земной коры. На основании этого ученые предположили, что Исландия вместе с окружающим ее шельфом — фрагмент одного из континентов. Впервые такую идею высказал в начале XX века шведский ученый Герхард Якоб де Геер. Немецкий геофизик, основоположник теории дрейфа материков Альфред Вегенер рассматривал Исландию как реликт континентальной "пены", оставшейся при отделении Гренландии от Европы.

Позднее, к середине XX века, стало очевидно, что остров входит в состав крупной вулканической провинции, простирающейся от Шотландии до Гренландии, сложенной платобазальтами — породами, которые изливаются только в спокойной тектонической обстановке выровненного рельефа. На континентах они образуют огромные по площади поля траппового магматизма — такие как Сибирские траппы, занимающие большую часть Восточно-Сибирской платформы, или Деканские траппы на полуострове Индостан. Только Исландия моложе: ей около 60 миллионов лет.

По мере изучения дна северной части Атлантического океана всплывали новые интересные детали. Оказалось, Исландия располагается не только на стыке двух подводных срединно-океанических хребтов, но и двух континентальных "мостов", соединяющих Европу и Гренландию — Фарерско-Исландского порога на востоке и Гренландско-Исландского на западе. И по внутреннему строению очень похожа на эти континентальные участки, непонятно как появившиеся в океане.

Северная Атлантида

В недавно вышедшем сборнике Американского геологического общества "Новые идеи в науках о Земле" три ученых-геолога — профессор геофизики Даремского университета Джиллиан Фулджер, профессор тектоники Университета Западной Бретани Лоран Жоффруа и Лоран Жернигон из Геологической службы Норвегии — опубликовали статью, в которой высказали оригинальную версию образования Исландии.

Считается, что когда в юрском периоде, примерно 200 миллионов лет назад, суперконтинент Пангея, объединявший практически всю сушу Земли, начал распадаться, то сперва он разделился на два континента: Лавразию в Северном полушарии и Гондвану — в южном. Затем Лавразия, в свою очередь, раскололась на Северную Америку и Евразию, и между ними возник Атлантический океан, который с тех пор непрерывно расширяется. Осью расширения, или спрединга, служит протягивающийся вдоль всей центральной части Атлантического океана разлом в земной коре. С двух сторон от него за счет поступления расплавов из мантии формируется срединно-океанический хребет — он тянется непрерывно от южной оконечности Африки и Южной Америки через Северный полюс до арктических берегов Евразии.

Фулджер и ее соавторы предложили другой вариант: после распада Пангеи океаны формировались не к западу и востоку от Исландии, а к северу и югу. Посредине же в течение почти 200 миллионов лет оставалась полоса суши шириной не менее 300 километров — она связывала Гренландию и Скандинавию. Ученые дали ей имя микроконтинент Исландия (Icelandia, в отличие от названия острова Iceland).

Юго-восточнее от нее, к северо-западу от Великобритании и Ирландии находилась еще одна полоска суши с континентальной земной корой, соединявшаяся с древней Исландией. Вместе они формировали континент Великая Исландия (Greater Icelandia). Примерно десять миллионов лет назад ее восточная и западная части погрузились под воду, и осталась только центральная часть — нынешний остров Исландия. Если бы сейчас уровень моря опустился на 600 метров, то древний континентальный мост между Евразией и Северной Америкой вышел бы на поверхность, а Атлантический океан оказался бы разделенным надвое.

По оценкам авторов, площадь древней Исландии составляла около 600 тысяч квадратных километров, а Великой Исландии — более одного миллиона квадратных километров. Для сравнения: площадь сегодняшней Исландии не превышает 103 тысяч.

Фрагмент материка или остров в океане?

В пользу своей идеи ученые приводят результаты геофизических и палеобиологических исследований. Так, толщина земной коры под современной Исландией составляет около 40 километров вместо примерно восьми, как следовало бы ожидать, если бы это была просто вулканическая "нашлепка" на океанической коре. А спорово-пыльцевой анализ показывает, что многие растения, сбрасывающие семена, в Гренландии и Скандинавии идентичны. По мнению исследователей, это подтверждает, что когда-то два региона соединяла широкая полоса суши.

Но есть и серьезные аргументы против. Вот самый весомый: линейные магнитные аномалии, которые параллельны оси Срединно-Атлантического хребта, расположены симметрично по отношению к нему и указывают на периодическую смену полярности магнитного поля Земли. На магнитной съемке видно, что эти полосовые аномалии распространяются в том числе внутри границ гипотетического материка Исландии, а значит, образоваться они могли только в океанической коре. Точно такие же аномалии геофизики наблюдают, например, в пределах больших вулканических плато в Тихом океане.

В ближайшее время Фулджер с коллегами планируют отобрать из пород Исландии и окружающих территорий цирконы — устойчивые минералы с примесью урана, по изотопным отношениям которого геологи определяют возраст. У континентальной коры он обычно составляет миллиарды лет, тогда как у молодой океанической в зоне срединно-океанического хребта не превышает нескольких сотен миллионов. Если цирконы окажутся древними, это будет мощный аргумент в пользу наличия под Исландией континентальной коры.

Чтобы убедиться наверняка, нужно бурить, проводить магнитотеллурическую съемку и проникающее сквозь земную кору сейсмическое профилирование по линии Гренландия — Исландия — Фарерские острова. Все это недешево, но ученые уверены, что средства найдут — слишком велика цена вопроса.

У Исландии пока нет разрабатываемых месторождений нефти и газа, хотя запасы имеются. С 2013 по 2018 год геологоразведку на углеводороды на исландском шельфе вели как местные, так и зарубежные компании — из Китая и Норвегии. Правда, без особых результатов. На двух из трех потенциально перспективных участках не нашли ничего, а на третьем геологические пласты залегают слишком глубоко.

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года закрепляет за странами, выходящими к морю, в качестве исключительной экономической зоны прибрежную полосу шириной до 200 морских миль со всеми природными ресурсами, включая недра. При этом статья 76 той же конвенции предоставляет государствам право расширить эту зону до края континентального шельфа, под которым понимают внешнюю границу подводной окраины материка. Так что если удастся доказать, что Исландия — часть большого затонувшего континента, то геологические поиски можно будет распространить на всю его территорию.

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