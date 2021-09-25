Два российских корабля попали в аварии в проливе Босфор 25.09.2021, 12:40

Оба инцидента произошли в один день.

Сухогрузы под флагами России и Турции столкнулись у берегов стамбульского района Йеникей в проливе Босфор. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает «Анадолу» со ссылкой на управление береговой полиции Турции.

Указано, что 90-метровый турецкий сухогруз Tahsin Imamoglu направлялся из провинции Коджаэли в промышленный порт Карадениз Эрегли на побережье Черного моря. А 128-метровый российский Русич-10 – из провинции Бурса в Россию.

К месту происшествия направили катера и буксировочные судна.

Кроме того, уточняет ТАСС, ранее в субботу произошел еще один инцидент с участием российского судна.

«Следовавший из Текирдага в Россию 140-метровый сухогруз Волжский-40 на выходе из пролива Босфор столкнулся с рыболовецким судном, после чего буксиры береговой охраны отбуксировали сухогруз к месту якорной стоянки Ахыркапы», – добавили в ведомстве.

Ранее в Босфоре было приостановлено движение из-за аварии на нефтеналивном танкере. 249-метровый танкер RAVA шел через пролив в сопровождении буксира. Неожиданно у него отказали двигатели, и судно начало относить к берегу.

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