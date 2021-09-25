Избран новый глава Международной федерации хоккея 2 25.09.2021, 12:56

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Белорус Сергей Гончаров выбыл из гонки после третьего тура голосования.

На конгрессе ИИХФ в Санкт-Петербурге состоялись выборы нового президента Международной федерации хоккея. Победу одержал глава федерации хоккея Франции Люк Тардиф, сообщает «Трибуна».

На пост президента также претендовали немец Франц Райндль, датчанин Хенрик Бах-Нильсен, чех Петр Бржиза, белорус Сергей Гончаров и француз Люк Тардиф. Действующий президент Рене Фазель покинул свой пост.

По итогам первого тура лидерство разделили Райндль и Тардиф – по 29 голосов. Третий результат у Гончарова – 19 голосов, четвертый – у Баха-Нильсена (18), пятый – у Бржизы (8 голосов, отсеялся).

Во втором туре Тардиф набрал 38 голосов, Райндль – 34, Гончаров – 21, Бах-Нильсен – 12 (отсеялся).

В третьем туре Тардифу не хватило двух голосов до победы (51), у Райндля осталось 34 голоса, Гончаров набрал 20 (отсеялся).

В выборах президента ИИХФ побеждает тот, кто наберет больше половины голосов (минимум 53 из 105).

По итогам трех туров этого никто не добился, в четвертом участвовали два кандидата с лучшими результатами (Тардиф и Райндль).

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