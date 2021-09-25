Вход в школу для белорусских родителей становится платным? 5 25.09.2021, 13:01

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Фото: tut.by

Шокирующие факты из минской Лошицы.

Родителей в минской Лошице принуждают заключать договора на оказание услуг «доступ в учреждение образования» для учащихся. Если родитель отказывается заключать договор, начинают угрожать детям отказом в обучении, что является преступлением, сообщает телеграм-канал «Вольная Лошица».

«Вот такие договора дали детям, чтобы сделать пропуска. И сказали, если не заплачу, ребенка в школу не пустят. Я вернул этот договор им обратно», — сообщил читатель телеграм-канала.

При этом Конституция гласит: «Гарантируются доступность и бесплатность общего среднего и профессионально-технического образования».

«Если не знаете, как защититься, когда нарушаются ваши права и детей, используйте диктофон. Это поможет в будущем привлечь преступников к ответственности», — советует телеграм-канал.

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