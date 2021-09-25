Зеленский серьезно усилил свой кортеж после покушения на первого помощника: видео 6 25.09.2021, 13:05

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Украинская полиция переходит на особый режим работы.

После покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира украинский лидер Владимир Зеленский усилил свою охрану. Также полиция с 25 сентября переходит на усиленный режим работы.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Так, Зеленский обновил свой кортеж с помощью сирен и мигалок, увеличил количество машин, они все едут на большой скорости. Такие обновления заметили на Обуховской трассе, где кортеж мчался в сторону государственных дач около девяти часов вечера.

Кроме того, в распоряжение "Украинской правды" попал документ, в котором глава Нацполиции Игорь Клименко указывает с 25 сентября по 8 октября перевести личный состав криминальной полиции и следственных подразделений на усиленный режим работы. Причина - "обострение криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия, и которые вызвали в обществе большой резонанс".

Как указывается, целью такого усиления является проведения профилактических мероприятий для стабилизации соответствующей ситуации.

Указ свидетельствует о том, что правоохранители начинают работать сверхурочно.

Напомним, первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что Федеральное бюро расследований США предложило сотрудничать со следователями Украины в расследовании покушения на первого помощника украинского президента Сергея Шефира.

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