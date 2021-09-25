Когда меж «башнями» согласья нет 4 Денис Попович, «Апостроф»

25.09.2021, 13:17

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В России обострилась дискуссия по важному для Кремля вопросу.

В России между "башнями Кремля" идет дискуссия о том, как дальше строить отношения с Украиной. Такие выводы можно сделать после прочтения материала, недавно опубликованного на сайте Московского центра Карнеги. Его автор предлагает переоценить отношение к Украине и признать, что для России наша страна уже никогда не будет "братской республикой". Это противоречит тезисам, которые изложил президент РФ Владимир Путин в своей статье про украино-российские отношения и говорит о том, что Москва пока не понимает, что дальше делать с Киевом.

В понедельник, 6 сентября, на сайте Московского центра Карнеги вышел материал: "Переоценка близости. Как России строить отношения с Украиной". Его автор – директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин (его называют человеком, близким к одной из кремлевских "башен") предлагает переосмыслить некоторые стереотипы, существующие в России по поводу Украины.

По мнению господина Тренина, Украина вряд ли повторит "афганский опыт" и вернется в орбиту России, когда Вашингтон утратит интерес к нашей стране. "Утверждение о неизбежности "афганского" будущего для Украины… может оказаться дезориентирующим – тем более, что оно ложится на уже сформировавшиеся неверные представления", - пишет автор.

Неверными, по утверждению Тренина, являются наиболее распространенные нарративы, которые используются российской пропагандой для того, чтобы оправдать свои претензии к Украине. Во-первых это тезис о том, что Киев – "мать городов русских", а русские и украинцы – "один народ". Во-вторых, это важное стратегическое расположение Украины между Россией и странами НАТО, а также "мощный демографический, экономический, научный и культурный потенциал, который, соединившись с российским, может помочь России стать мировым центром силы". "Соответственно, в уходе или отрыве Украины от Российской Федерации видится расщепление ядра исторической России… Это также нарушает единство русского народа и русской православной цивилизации", - поясняет автор.

Впрочем, по мнению Тренина, Россия так и осталась мировой величиной даже после провозглашения Украиной Независимости, а демографическая ценность Украины преувеличена из-за сокращения численности населения нашего государства. С точки же зрения промышленного потенциала Россия давно уже научилась замещать украинскую продукцию. А тезис о воссоединении русского народа, будто бы разделенного российско-украинской границей, вообще оказывается ловушкой. "Если даже гипотетически допустить включение в состав расширившейся российской нации основной массы украинского населения – такого, каким оно действительно есть сегодня, через 30 лет после распада СССР и через семь лет после Майдана, а не такого, какое существует в наших воспоминаниях и представлениях – то это расширение будет, скорее, расшатывать единство россиян, чем укрепит его", - поясняет Тренин.

В связи с этим, автор статьи предлагает признать, что Украина – сосед, "который уже никогда не станет снова братской республикой". "Интеграционную перспективу необходимо окончательно отправить в исторический архив и заменить перспективой отношений соседства… Вместо собирания земель.., Москве стоит обратить внимание на собирание людей. Речь не идет о механической раздаче российских паспортов… Москве имеет смысл действовать стратегически, делая переезд на работу и жительство в Россию привлекательным для русскоязычных граждан Украины и других стран бывшего СССР, прежде всего специалистов", - пишет директор центра Карнеги.

Таким образом тезисы материала Дмитрия Тренина противоречат основным посылам аналитической статьи президента РФ Владимира Путина об украино-российских отношениях, опубликованной 12 июля. В ней господин Путин всячески пытался доказать, что русские и украинцы являются "единым народом", а часть территорий, которые сейчас входят в состав Украины, вообще были подарены Россией. И если, статья Путина фактически стала перечнем территориальных претензий к Украине, то Дмитрий Тренин прямо заявляет, что идея "русской весны" в 2014 году не получила ни единого шанса за пределами Крыма и небольшой части Донбасса. "Сложившееся под влиянием российской госпропаганды презрительно-издевательское отношение к современному украинскому государству чревато неприятными сюрпризами", - пишет Тренин, призывая во что бы то ни стало избежать широкомасштабной войны с Украиной.

Подобные материалы никогда не появляются просто так. Фактически статья "Переоценка близости" является отражением дискуссии, которая идет в российских политических кругах по поводу того, что делать с Украиной. Спор идет между двумя "башнями" Кремля. В одной "башне" засели сторонники "собирания земель русских", возможно, даже силовым путем, а в другой - представители более умеренного лагеря, которые понимают, что стереотипы вроде "единого народа", которые были актуальны 30 лет назад, сейчас не сработают. И в такой ситуации любые попытки Москвы освободить "братский украинский народ" от "фашистов и националистов" могут получить совершенно обратный эффект, натолкнувшись на вооруженное противодействие.

Сам факт дискуссии говорит о том, что решение еще не принято. Возможно, ситуация прояснится после того, как Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу вернутся с отдыха в тайге, куда они, возможно по стечению обстоятельств, удалились именно 6 сентября. В последний раз Путин и Шойгу отдыхали в тайге 20-21 марта, после чего Россия начала резкую концентрацию войск возле границ с Украиной...

Поэтому нам нужно готовиться к любому развитию событий. И если победит невоенный вариант, то расслабляться все равно рано. Это будет означать начало широкой информационной битвы за умы украинских граждан. Никто в России от украинских активов отказываться не собирается. И человеческий актив, о котором идет речь в статье Дмитрия Тренина, в перспективе может оказаться намного более ценным приобретением чем захват территорий. Ведь если выиграть войну за умы людей, то территории придут сами собой.

Денис Попович, «Апостроф»

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