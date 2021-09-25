В Колумбии нашли древнее сокровище с загадочными фигурками и изумрудами 25.09.2021, 13:31

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С мастерством их изготовителей связывают легенды о золотом городе Эльдорадо.

В храме неподалеку от Боготы колумбийские археологи нашли восемь керамических кувшинов с металлическими фигурками и изумрудами, сообщает «Вокруг света. Украина».

Кувшины «офрендатариос» (ofrendatarios) и их содержимое изготовили индейцы муиска (также называемые муиски и чибча) около 600 лет назад.

Муиска, цивилизация которых в то время процветала в этом регионе, славились своими навыками обработки металлов. С их мастерством связывают легенды о золотом городе Эльдорадо.

Команда археологов под руководством Франсиско Корреа обнаружила в кувшинах, помимо изумрудов, фигурки из разных металлов.

Среди них были фигурки змей и животных, а также людей в головных уборах, с посохами и оружием. Вероятно, в храме проводились обряды поклонения предкам, считают археологи.

По словам Франсиско Корреа, артефакты в кувшинах могли служить своего рода подношениями.

Муиска считались экспертами в области обработки металлов. Когда испанцы завоевали эти земли в 1537-1540 гг., они были особенно поражены золотыми изделиями местных умельцев.

Многие муиска были убиты тогда во время боев или умерли от болезней. Несмотря на это, тысячи их потомков дожили до наших дней.

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