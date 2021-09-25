Минчанин построил «дачу мечты» за небольшие деньги 1 25.09.2021, 13:40

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Как у него получилось?

Задача построить дачный дом всего за несколько месяцев, в котором, в принципе, можно жить круглогодично, может показаться не решаемой. Однако варианты все же есть — минчанин Артем в марте еще только мечтал о загородном жилье, а вот лето его семья провела уже на собственной даче.

Журналисты realt.by съездили к нему в гости полюбопытствовать, что же он построил и за сколько.

Артему не пришлось искать участок для строительства — достался от родителей в садовом товариществе под Минском. Он пустовал, поэтому его решили использовать по назначению. Строить полноценное загородное жилье в задачи не входило — семье из трех человек нужен был компактный домик с благоустроенным участком, где можно было бы проводить выходные. Владелец говорит, что ему с женой нравится скандинавский стиль в архитектуре, поэтому поиск проекта был сужен до вариантов небольших домов с плоской крышей, большими окнами и террасой.

— В прошлом году тема модульных домов была очень популярной, — рассказывает Артем. — Подобные дома мы видели на Pinterest, поэтому представление, какой нужен нам, уже было. Потом занялись поиском компании в Беларуси, которая бы занималась строительством модульных домов. Проштудировали сайты и нашли то, что надо. Съездили на производство, посмотрели, как и из чего собираются такие дома, увиденным остались довольны.

Производство они нашли не масштабное, поэтому Артему пришлось ждать своей очереди до зимы. За это время он подготовился: на участке пробил скважину, сделал септик. Для фундамента будущего дома использовал забивные бетонные сваи, рекомендованные производителем дома.

— В январе с представителем компании мы предметно обсудили проект, планировку, какие будут инженерные системы, какие материалы обеспечиваем мы, какие производитель.

Немного отвлечемся и расскажем о технологии. По сути, это обыкновенный каркасный дом, но состоит он из состыкованных между собой нескольких частей-модулей определенных размеров. Для деревянного каркаса используются строганные пиломатериалы техсушки. Собирают модули в сухом цеху, поэтому можно было не переживать, что внутрь стен попадет вода или снег. Собирают модули с внешней и внутренней отделкой, с заложенными в стенах инженерными коммуникациями, окнами, плиткой на стенах и полах. На автоплатформу готовый модуль загружается целиком. На участке модули выставляются на фундамент согласно проекту, соединяются между собой, а места соединения заделываются. Представитель компании «Ярни» Кирилл Лущик уверил, что стык модулей получается теплым, полностью герметичным и визуально незаметным.

Артем решил, что просто дачу, в которой можно проводить время только в теплый сезон, строить неоправданно, поэтому заказал дополнительный слой утеплителя в стены.

— В «базовом» исполнении в стены закладывается 150 мм утеплителя, в моем доме я попросил сделать 200 мм — столько же как в полах и крыше. На общую стоимость это практически не повлияло, зато теперь дом можно будет смело эксплуатировать и зимой. За ходом сборки каркаса следил и несколько раз заезжал на производство, но больших косяков со стороны сборщиков он не заметил.

В конце марта дом был фактически готов — стены изнутри и снаружи обшиты имитацией бруса, вставлены окна, санузел облицован кварцвиниловой плиткой.

В апреле на участок доставили готовые модули — три штуки самого дома. Отдельно — террасу. Сборка заняла около 10 дней. Крыша здесь плоская, с небольшим уклоном, из ЦСП. После стыковки модулей, на месте строители сделали наплавляемую битумную кровлю. После стыковки стены покрыли вторым слоем краски.

Модули установлены со смещением относительно друг друга, за счет этого с передней части появилось крыльцо с навесом и терраса с обратной стороны дома. Отметим грамотную планировку — из прихожей можно попасть в санузел с душевой зоной, далее вход в большое пространство совмещенных гостиной и кухни (25 м2). Из гостиной — выход на крытую уютную террасу. Еще есть две небольшие спальни (8 и 10 «квадратов»).

Артем говорит, что каким быть интерьеру определились еще до того, как дом появился на участке. За основу был выбран скандинавский стиль в светлых тонах, с простой практичной мебелью из Икеи. В планах был еще и камин на дровах в гостиной, но от него по итогу отказались. Причин тому несколько — во-первых, для дымохода пришлось бы делать отверстие в кровле, следовательно, нарушалась бы ее герметичность, во-вторых, камин перегревал бы помещение.

— Когда расставили мебель, то оказалось, что для него и места нет, — говорит Артем.

Высота потолка — 2,4 метра, но за счет больших окон и светлой отделки помещения выглядят просторными и светлыми.

— Изначально планировал большинство окон глухими, в безрамном исполнении, — рассказывает Артем. — Представитель компании убедил, что так делать не стоит — мало ли пожар, нужно иметь возможность выбраться из дома. Решил прислушаться к этим доводам.

Так как дом находится в СТ, то у владельцев были опасения, что большие окна «заметят» воры, поэтому дополнительно заказывались роллеты. Они обошлись в 2,8 тысячи рублей.

— Изначально хотел спрятать короба роллет в плоскость стены, но тогда пришлось бы пилить каркас или уменьшать высоту окна. В итоге роллеты немного утопили, полозья спрятали в откосах. В перспективе Артем собирается оснастить их электроприводом.

Владелец новой дачи позаботился о том, чтобы в доме было комфортно находиться в любую погоду. Обогревается он в основном за счет инверторного кондиционера — он не только охлаждает, но и способен обогревать. Причем он арктической серии, работает до минус 25-ти градусов. Дополнят его теплые электрические полы в зоне кухни и санузле. В спальнях установлены электроконвекторы.

Так как каркасные дома — это герметичные здания, Артем предусмотрел принудительную децентрализованную вентиляцию.

— Если рассчитывать только на окна в режиме проветривания, то в доме все равно будет душно, — объясняет он. — Лето в этом году было жаркое и желания открывать окна не было вовсе, спасал кондиционер. Зимой же проветривание с помощью окон тоже не лучшее решение — будут большие теплопотери. Поэтому в доме в каждом помещении есть вентиляция.

Воздухообмен в зоне гостиной и кухни обеспечивают приточный клапан и вытяжная вентиляция. В санузле стоит еще одна вытяжка. В спальнях установлены рекуператоры. Это циклическая вентиляция, которая сначала работает на подачу воздуха снаружи, а потом — на удаление отработанного из комнаты на улицу. Устройство представляет собой трубу в трубе с вентилятором. Внутри находится керамический картридж, который нагревается за счет теплого комнатного воздуха, покидающего дом. Когда вентилятор начинает работать в обратном направлении (подает воздух с улицы), то керамика отдает свое тепло входящему воздуху, то есть нагревает его. Таким образом получается экономия на отоплении.

Это недешевые устройства — Артем говорит, что один рекуператор стоил порядка 600 рублей со скидкой.

Под раковиной на кухне стоит частотный преобразователь, который управляет работой насоса в скважине. Артем отказался от привычного и более простого решения с баком-гидроаккумулятором в кессоне. Главное преимущество такого варианта — в водопроводной сети поддерживается постоянный напор воды, даже если идет разбор с нескольких потребителей. То есть, если вы принимаете душ, а кто-то решил помыть посуду, то в душе напор не ослабнет, вода не станет слишком горячей или холодной.

Вся эта инженерная начинка управляется системой «Умный дом». Она не в ходила в комплектацию дома, Артем реализовал ее сам. Зачем? Чтобы дистанционно контролировать и управлять всеми системами.

— Представьте, каково это приехать зимой на дачу — в доме холодно, горячей воды нет, — говорит он. — С помощью «Умного дома» я заранее со смартфона включаю кондиционер на обогрев, теплые полы, конвекторы, бойлер и к нашему приезду в доме уже комфортная температура. Эту часть работы я выполнил самостоятельно, так как услуги электрика производителя домов показались дороговаты. К тому же я по работе имею отношение к автоматизации зданий.

Система проста — от розетки каждого потребителя электроэнергии (конвекторов, теплых полов, кондиционера и других устройств) в общий щиток протянут отдельный провод. Там стоит реле, которое размыкает контакт в нужное время по команде со смартфона, то есть не нужно покупать оборудование с Wi-Fi, чтобы по отдельности ими управлять.

— Вся система обошлась долларов в 500, в то время как специализированные фирмы сделали бы тоже самое, но раз в 10 дороже, — говорит Артем.

Теперь приведем не менее интересные цифры, а именно, во сколько же обошлась эта дача. Сам модульный дом под ключ (все что есть на фото за исключением мебели) стоил около 29 тысяч долларов. Если добавить остальные расходы на мебель, бытовую технику и разные мелочи, то Артему удалось уложиться примерно в 35 тысяч долларов.

Можно ли рассматривать этот модульный дом для постоянного проживания? Артем говорит, что можно, но придется кое-что учесть.

— Если приезжать на выходные — это одно дело, и площади на 48 «квадратов» более чем достаточно, — говорит он. — Но если здесь жить постоянно, то, если субъективно, будет тесновато: у нас уже нет места для гардеробной, непонятно, где расположить гостей, оставшихся ночевать. Впрочем, конструкция модульного дома позволяет дорастить полезную площадь в перспективе — если присоединить еще один модуль, то в нем уже можно организовать гардероб, выделить место под дополнительную гостевую комнату и санузел.

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