Два мощных удара по российскому газу Владислав Гирман, dsnews.ua

25.09.2021, 14:10

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Как США загоняют «Газпром» в угол.

Палата представителей США 23 сентября 316 голосами “за” поддержала проект оборонного бюджета на 2022-й финансовый год (начинается с 1 октября) с недавно включенными поправками, касающимися как Украины, так и России. В проекте есть поправки, которые увеличивают военную помощь Украине на $25 млн — до $275 млн, и содержат предложение передать или продать Киеву системы ПРО. Также в документ заложены новые, жесткие санкции в отношении России и ее проектов.

В частности американские законодатели предлагают:

а) запретить гражданам США проводить сделки с российскими гособлигациями и на вторичном рынке;

б) ввести санкции в отношении 35 россиян, среди которых премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главред телеканала RT Маргарита Симоньян, известный пропагандист Владимир Соловьев, олигархи Роман Абрамович и Алишер Усманов;

в) новые санкции против всех лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству “Северного потока-2”.

Очевидно, что нижняя палата Конгресса США подготовила для режима Владимира Путина весьма болезненный удар. Однако на новых ограничительных мерах Капитолий не останавливается. Есть все признаки того, что Вашингтон сейчас разыгрывает многоуровневую газовую комбинацию.

Прощай, СПГ

В тот же день, когда Палата представителей проголосовала бюджет, на сайте Минюста США появилось сообщении о задержании Марка Джетвея, замглавы правления компании “Новатэк” российского олигарха Леонида Михельсона.

Джетвей, в 2019 г. по поручению Путина получивший российское гражданство, обвиняется в сокрытии активов — опционов “Новатэк” — с целью уклонения от уплаты налогов в период с 2005 по 2016 гг. Эти опционы, которые на пике доходили до $93 млн, он прятал на двух счетах в швейцарских банках.

Кроме того, свои активы Джетвей переписал на супругу — гражданку России. Теперь ему по всем пунктам обвинения грозит до 20 лет тюремного заключения.

Задержание замглавы правления “Новатэк” стало причиной обвала акций российской компании. На вечерних торгах Московской биржи они упали на 2,35%, в итоге “Новатэк” за каких-то 10 минут подешевела на $2 млрд. И это очень больно. Не только для Михельсона, но и для России в целом, поскольку “Новатэк”, пользующаяся расположения Путина, является крупнейшим экспортером российского сжиженного газа. Михельсон во время личной аудиенции у российского президента 17 мая этого года хвастал, что только доля одного из проектов его компании — “Ямал—СПГ” — достигла 5% мирового производства сжиженного газа.

И внезапно “прилетает” из США, которые арестом финдиректора “Новатэк” четко дают понять, что на следующей встрече с Путиным Михельсону, возможно, уже нечем будет хвастать. Впрочем, Вашингтон “наказывает” не только Россию, бьет не только по ее СПГ-сектору, но и по партнерам “Новатэк” за рубежом, которые участвовали и участвуют в совместных проектах, несмотря на то, что один из акционеров компании, еще один близкий к Путину олигарх Геннадий Тимченко, с 2014 г. пребывает под санкциями США.

Так, вышеупомянутый “Ямал СПГ” является совместным предприятием “Новатэк” с французской Total, Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией и Фондом Шелкового пути. В другом проекте “Новатэк”, а именно в строительстве хаба для СПГ на Камчатке, участвуют все та же Total, а также французское экспортно-кредитное агентство BPI, страховщик кредитов Euler Hermes (Германия), корпорация Linde (Германия). Плюс, как заявлял сам Михельсон, у его компании в Германии имеется десяток СПГ-заправок.

Если арест Джетвея — лишь начало длительной и полномасштабной войны Соединенных Штатов с российским СПГ-гигантом, то на орехи в ней достанется и европейским компаниям, которых так сильно притягивают российские нефтедоллары.

В тиски

Особенно достанется Германии, судя по всему.

Во-первых, за ее непоколебимую любовь к “Северному потоку-2”. В случае принятия оборонного бюджета США в нынешнем виде санкции против СП-2 ставят крест не только на планах Москвы ввести его в эксплуатацию (вообще), но и на надежды Берлина “сидеть” на российском газе, пока страна переходит на “зеленую энергетику”.

Свое слово должен сказать теперь американский Сенат. Если сенаторы поддержат, а обе партии солидарны в вопросе СП-2, то будет уже интересна реакция непосредственно президента Джо Байдена: ветирует или подпишет.

Если подпишет, то подтверждается гипотеза о намерении администрации отказаться от договоренностей с пока еще канцлером ФРГ Ангелой Меркель по “Северному потоку-2”, прикрывшись конфликтом с Францией, которую, скорее всего, вслед за Брюсселем поддержит Берлин.

Пока Берлину не до того — вся Германия с головой окунулась в выборы. На что, похоже, и делается ставка в Вашингтоне. Пока будет пройдена процедура обсуждения и голосования в Сенате, пока документ отправят на подпись в Белый дом, пройдет достаточно времени, чтобы немцы выбрали новый Бундестаг, который, в свою очередь, сходу определится с новым канцлером — или хотя бы будет ясно, в каком направлении движется коалиция.

Впрочем, в любом случае и канцлер от СДПГ Олаф Шольц, и канцлер от ХДС Армин Лашет, с большой долей вероятности будут на стороне Парижа в его противостоянии с Соединенными Штатами. Это развязывает руки уже Байдену в попытках вытолкнуть Германию и Европу из-под политико-энергетического влияния России, которое на сегодняшний день, как может показаться, лишь растет. В том числе — благодаря искусственному дефициту газа в Европу, спровоцированному “Газпромом”, в результате чего цены на голубое топливо достигали рекордных $1 тыс. за тысячу кубометров.

Немецкие аналитики и СМИ больше внимания уделяли ходу предвыборной кампании, но теперь, как отмечает журналист Deutsche Welle Андрей Гурков, озаботились дефицитом газа. Начали проводить расчеты, анализировать ситуацию и т.п. Вдруг выяснилось, что крупнейшее в Германии и Евросоюзе хранилище газа Rehden, принадлежащее “Газпрому”, заполнено лишь на 5%. Газ, как предполагает Гурков, российский монополист мог выкачивать все лето, подводя ЕС к дефициту.

Опрошенные автором DW аналитики полагают, что если зима не будет слишком суровой, то имеющегося газа немцам хватит до конца февраля. Если нет… В общем нужно искать альтернативные источники. Частично ситуацию помогла стабилизировать Норвегия, возобновившая поставки своего газа после ремонта сетей. Правда, этого будет недостаточно. И Гурков предполагает, что Германия может справиться с кризисом благодаря поставкам СПГ из США, Катара и пресловутой “Новатэк”.

Но. Во-первых, американский СПГ активно выкупают Азия и Латинская Америка, и платят куда больше, чем стоит газ на европейском рынке. Так что далеко не факт, что США переориентируют поставки на Европу. Во-вторых, в новой реальности нет уверенности и в том, что “Новатэк” направит свои танкеры в ЕС. В пользу этого предположения как раз и свидетельствует история с задержанием Марка Джетвея. Очень похоже на то, что Вашингтон взялся за “Новатэк”, а значит и за российский СПГ-сектор.

Следовательно, в переговорах с Берлином Штаты занимают куда более сильную позицию. Даже если ФРГ не хотела бы покупать американский СПГ, он ей может понадобиться ввиду отсутствия других предложений. То есть, получается, что ударами по российскому газу — по СП-2 и по СПГ — Вашингтон загоняет Берлин в угол, где сможет выставить более приемлемые для себя условия сотрудничества. Одним из них вполне может стать отказ (полный или частичный) от российского газа.

Владислав Гирман, dsnews.ua

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