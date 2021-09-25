В центре Москвы проходит массовый митинг КПРФ против фальсификации «выборов»10
- 25.09.2021, 14:51
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Люди скандируют «Отменяй!».
На Пушкинской площади в Москве стартовала акция КПРФ в формате встречи с депутатами.
На митинг пришли пришли, по меньшей мере, тысяча человек. Полиция включила песню «Дядя Вова, мы с тобой» через громкоговорители, чтобы заглушить речи спикеров. Люди скандируют «Отменяй».
Участники митинга пресекли попытку провокаторов из движения SERB сорвать акцию.
Также участники митинга скандируют «Свободу Навальному!».