В центре Москвы проходит массовый митинг КПРФ против фальсификации «выборов» 10 25.09.2021, 14:51

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Люди скандируют «Отменяй!».

На Пушкинской площади в Москве стартовала акция КПРФ в формате встречи с депутатами.

На митинг пришли пришли, по меньшей мере, тысяча человек. Полиция включила песню «Дядя Вова, мы с тобой» через громкоговорители, чтобы заглушить речи спикеров. Люди скандируют «Отменяй».

Участники митинга пресекли попытку провокаторов из движения SERB сорвать акцию.

Также участники митинга скандируют «Свободу Навальному!».

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