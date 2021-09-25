Иракских мигрантов из Беларуси ловят возле Берлина 3 25.09.2021, 15:00

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Фото: Reuters

Только в один регион с начала месяца прибыли более 600 человек.

Сложная ситуация с мигрантами сложилась в немецком регионе Восточный Бранденбург недалеко от Берлина. Центры первичного приема беженцев переполнены, а люди все продолжают прибывать, сообщает издание Bz-berlin.

С начала месяца из Беларуси через Польшу в регион прибыло более 600 мигрантов из Ирака, Сирии, Афганистана. Это почти вдвое больше, чем в августе. При этом людской поток не останавливается. 1100 мест в центре беженцев уже заняты. Для «новеньких» устанавливают жилые контейнеры и палатки. Специалисты миграционной службы ожидают, что в месяц в регион будет прибывать до 1000 человек.

— Было 40 (мигрантов — ред.) в понедельник, 69 во вторник и 80 в среду, — сообщил руководитель службы первичного приема беженцев в Айзенхюттенштадте Олаф Янсен.

Один из мигрантов, студент из Йемена Шакр, рассказал журналистам, как добрался в Германию:

— Друг сказал мне, как легко добраться в Германию через Минск. Меня доставили (из Минска — ред.) к польской границе. Но поляки отправили меня обратно, а потом белорусы отправили меня обратно на границу (с Польшей — ред.).

Через двадцать дней Шакр с 12-ой попытки сумел незаконно пересечь границу и вместе с другими мигрантами оплатил услуги перевозчика, который довез их до Германии. Стандартная цена за переезд составляет 1500 долларов за человека.

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