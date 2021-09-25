Андрей Суздальцев: Для Лукашенко плохо, что он не помог Путину

Андрей Суздальцев: Для Лукашенко плохо, что он не помог Путину2
- 25.09.2021, 15:24
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Диктатор становится ненужным Кремлю при любом развитии ситуации.
Российский политолог Андрей Суздальцев рассказывает «Белсату» о белорусском контексте недавних российских выборов.
Итоги выборов – победа партии власти «Единая Россия» с небольшим ухудшением результатов относительно прошлых выборов. Этого «маловато для правящей партии, претендующей на судьбоносные решения для России», считает Судзальцев.
У Кремля с Лукашенко и до 2020 года были проблемы, но прошлогодние белорусские протесты были новой ситуацией, говорит Суздальцев: если белорусского правителя успешно сбросит улица, могут начаться такие же выступления в России (параллельно с белорусской электоральной кампанией и так шли многотысячные протесты в Хабаровске). Поэтому в Кремле приняли решения по двум направлениям, которые кажутся параллельными, но на самом деле пересекаются в невыгодной для Лукашенко точке.
Первое направление – Лукашенко уходит после «конституционного референдума». Это предложение, считает Суздальцев, сам Лукашенко привез Путину в Сочи в сентябре 2020 года.
Второе направление – интеграция Беларуси и России. Если Лукашенко начинает интеграцию в интересах России – значит, он нужен, а нет – не нужен. Договор о дорожных картах должен был стать подарком Путину к выборам в Госдуму, говорит Суздальцев. На это, считает политолог, публично намекал и сам Лукашенко.
«Но нет никаких свидетельств того, что та встречи 9 сентября повлияла на мнения российского электората, – говорит Суздальцев о встрече Лукашенко и Путина по поводу дорожных карт. – Для Лукашенко это очень плохо».
Политолог отмечает, что это не только его мнение и не какое-то одно социологическое исследование: вообще никто, говоря о результатах недавних российских выборов, не упоминает дорожные карты, этот фактор вообще не считается.
«Получается, что Лукашенко не помог Путину на российском поле, хотя Лукашенко Путина неоднократно использовал в своих выборах», – делает вывод Суздальцев.
Российским властям же нужны постоянные победы, рассуждает политолог, а тут выходит, что победили сами, без участия Лукашенко. То есть, он не нужен Кремлю не только если отказывается от интеграции, но и когда соглашается на нее.