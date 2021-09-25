В Италии сделали плитку из грибов 2 25.09.2021, 15:39

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В качестве основного сырья используется грибница, которую покупают на фермах.

В Италии разработали напольную напольной плитку из грибов: в качестве основного сырья используется грибница, пишет сайт «Евро пульс».

Остатки грибниц покупают на грибных фермах. Их заново проращивают, придавая квадратную форму. Затем готовые плитки высушивают и заливают смолой, чтобы сделать их прочнее.

Традиционно при изготовлении напольных плиток используют пластик, который при производстве задействует большее количество воды, а при утилизации распадается на микрочастицы. Попадая в водоемы, они вредят рыбам.

Разработка технологии получила поддержку программы ЕС Horizon 2020.

Изначально технологию использования грибницы в качестве сырья для самых разных предметов разработал итальянец Маурицио Монтальти. Он делает из грибов предметы мебели и интерьера, посуду и даже грубую обувь.

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