В Италии сделали плитку из грибов

В Италии сделали плитку из грибов2
- 25.09.2021, 15:39
- 2,190
В качестве основного сырья используется грибница, которую покупают на фермах.
В Италии разработали напольную напольной плитку из грибов: в качестве основного сырья используется грибница, пишет сайт «Евро пульс».
Остатки грибниц покупают на грибных фермах. Их заново проращивают, придавая квадратную форму. Затем готовые плитки высушивают и заливают смолой, чтобы сделать их прочнее.
Традиционно при изготовлении напольных плиток используют пластик, который при производстве задействует большее количество воды, а при утилизации распадается на микрочастицы. Попадая в водоемы, они вредят рыбам.
Разработка технологии получила поддержку программы ЕС Horizon 2020.
Изначально технологию использования грибницы в качестве сырья для самых разных предметов разработал итальянец Маурицио Монтальти. Он делает из грибов предметы мебели и интерьера, посуду и даже грубую обувь.