Белорусы жестко высказались по поводу платного входа в школу

Белорусы жестко высказались по поводу платного входа в школу1
- 25.09.2021, 15:50
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Среднее образование бесплатное по закону.
Сегодня стало известно, что родителей в минской Лошице принуждают заключать договора на оказание услуг «доступ в учреждение образования» для учащихся. Читатель телеграм-канала «Баста» отреагировал на новость об этом:
- Среднее образование бесплатное по закону. Мы, родители одной средней школы, просто написали коллективное обращение в Министерство образования.
Ответ был прост - кто не приобретает карточки для входа в школу входит без карточки. Боритесь! Оруэловской диктатуры у нас в Беларуси не будет!