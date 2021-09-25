Кандидат в канцлеры Германии заявила, что не позволит поставку газа по «Северному потоку-2» 25.09.2021, 16:00

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Анналена Бербок призвала федеральное правительство к более жесткому подходу к России.

Кандидат в канцлеры Германии от «зеленых» Анналена Бербок заявила, что не позволит поставку газа из России по достроенному газопроводу «Северный поток-2». Об этом она рассказала новостному порталу The Pioneer (перевод — liga.net).

Бербок прокомментировала скорое введение в эксплуатацию газопровода, отметив нежелательность выдачи разрешений на эксплуатацию этого газопровода. "Я бы не стала его давать", – сказала политик.

Она подчеркнула, что запуск «Северного потока-2» будет фатальным. Поскольку Россия использует сырье в качестве средства давления на Европу и особенно на Восточную Европу. В то же время обещаниям России, что транспортировка газа через Украину после запуска проекта продолжится, верить нельзя.

Бербок призвала федеральное правительство к более жесткому подходу к России.

"Россия очень неохотно поставляет газ в Европу. Режим Путина хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить разрешение на запуск "потока" и, таким образом, ввести трубу в эксплуатацию", – пояснила кандидат от "зеленых".

9 сентября агентство Bloomberg сообщило, что газ из РФ в Германию по трубопроводу Северный поток-2 может пойти в октябре. 10 сентября Газпром заявил о завершении строительства Северного потока-2. 22 сентября Польша вмешалась в процедуру сертификации оператора Северного потока-2.

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