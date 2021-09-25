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В Белостоке проходит акция солидарности с Анжеликой Борис и Анджеем Почобутом

  • 25.09.2021, 16:02
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В Белостоке проходит акция солидарности с Анжеликой Борис и Анджеем Почобутом

На акцию пришли поляки и белорусы.

В Белостоке происходит кампания солидарности с арестованными представителями польского меньшинства в Беларуси Анжеликой Борис и Анджеем Почобутом, передает «Белсат».

Руководители Союза поляков в Беларуси находятся под стражей полгода. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Организаторы акции выступили Союз поляков в Беларуси и Подляское отделение Ассоциации «Сообщество поляков» в Белостоке.

На акцию пришли поляки и белорусы, можно увидеть флаги Польши и Беларуси, а также портреты не только Анжелики Борис и Анджея Почобута, но и журналистов Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, музыканта Игоря Банцера, художника Алеся Пушкина, журналиста Дениса Ивашина, которые находятся в белорусских тюрьмах.

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