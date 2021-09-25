Белорусский металлургический завод поразил коронавирус 25.09.2021, 16:59

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Пора остаться дома.

- Заводчане Белорусского металлургического завода (БМЗ) передают привет, - пишет телеграм-канал «Свободный Жлобин». - В районе КПП-4 утекает стабильность. С труб постоянно течёт вода.

В туалетах постоянно сломаны краны. На заводе ковидом массово болеют люди, а в санузлах отсутствует даже мыло! Туалеты никто не убирает. Писсуары с вечно включённой водой для смыва (экономия средств!), вместо того, чтобы поставить нормальные современные кнопки для этого, а не использовать советские вентили. В общем, всё «стабильно»!

Напомним, что 30 августа в Беларуси было объявлено предзабастовочное состояние.

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